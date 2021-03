Semana Santa: cronograma de servicios públicos y bancos por los feriados

En el marco de la celebración por Semana Santa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cronograma de servicios públicos para el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de abril. En esa línea, según el Banco Central de la República Argentina, los bancos estarán cerrados jueves y viernes.

En el caso de los Hospitales, funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia, así como también el dispositivo DetectAR en el Teatro Colón. A su vez, el servicio de recolección de residuos funcionará de manera habitual.

Por otro lado, las escuelas, sedes comunales y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas. Ahora bien, el registro Civil estará cerrado, pero funcionará sólo la guardia de defunciones de 9:00 a 12:00.

En cuanto a los cementerios, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7:30 a 14:00 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13:00 e iniciándose la última inhumación a las 13:30.

Feriado largo: cómo va a estar el clima en Semana Santa en todo el país

De acuerdo con el BCRA, los bancos permanecerán cerrados tanto el jueves como viernes santo.

En otro tramo, los parques manejarán los siguientes horarios: Reserva Ecológica abierta de 9:00 a 18:00; Jardín Botánico abierto de 9:00 a 18:00; Ecoparque abierto de 10:00 a 17:00. Con respecto a las bibliotecas públicas, estarán abiertas solo el día jueves.

En relación a los museos, tanto el Sívori, Larreta como el Fernández Blanco estarán cerrados el viernes, mientras que jueves, sábado y domingo permanecerán abiertos con cronograma de sábados, domingos y feriados. En tanto, el Moderno abrirá de 11 a 20 horas, a excepción del viernes, que estará cerrado. Para más información, consultar en: http://www.buenosaires.gob.ar/museos

Por último, los teatros dependientes del Gobierno de la Ciudad emplearán los siguientes horarios: Complejo Teatral de Buenos Aires: jueves y viernes, cerrado; sábado y domingo, abierto. Teatro San Martín: jueves y viernes, cerrado; sábado y domingo, abierto. Centro Cultural San Martín: jueves y viernes, cerrado; sábado y domingo, abierto. Centro Cultural 25 de Mayo: jueves y domingo, cerrado; viernes y sábado, abierto. Teatro Colón: cerrado. Usina del Arte: cerrada.

Cabe destacar Policía y los Bomberos de la Ciudad y la Línea 911; Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio; y Emergencias y Línea 103, estarán activas las 24 horas.

Semana Santa | Abrirán más boxes de testeo por este fin de semana largo

Transporte

En principio, el servicio de subtes y premetro funcionará el jueves con horario de sábado, es decir, de 6:00 a 21/22 horas según corresponda el horario del último tren de cada línea. Luego, el viernes funcionará de 7:00 a 20:30. El sábado y el domingo lo hará como un fin de semana habitual.

Para el jueves, el servicio de Ecobici será gratuito para residentes, mientras que el viernes funcionará como día feriado, es decir que se habilitará el Pase Recreativo. A su vez, el sábado y el domingo funcionará como fin de semana, con Pase Recreativo (sólo para residentes).

En tanto, estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7:00 a 21:00. Sin embargo, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido funcionará el jueves con normalidad, mientras que el viernes no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.

Asimismo, los peajes funcionarán como fin de semana, tomando como hora pico el horario de 11:00 a 15:00 sentido Provincia, y de 17:00 a 21:00 sentido Centro.

Por último, el registro de licencias para conducir (sede Roca), la pista de aprendizaje y la Dirección General de Infracciones permanecerán cerradas, mientras que las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular estarán abiertas el jueves, pero cerrarán el viernes, sábado y domingo.

CFT/FL