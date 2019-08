Miguel Rep: "Si Evita estuviera viva me diría 'nene, me dibujas mal'"

El dibujante y humorista Miguel Rep pasó por la Escuela de Comunicación de Perfil. El columnista de Página 12 y periodista de AM 750 dio una entrevista a los alumnos de periodismo, y comentó acerca de su nuevo libro “Evita nacida para molestar”, de Editorial Planeta, y de su inspiración como dibujante. También habló de la relación de los artistas con la política, y aseguró que “la sociedad argentina está llena de fantasmas”. Su opinión sobre la tapa de la revista NOTICIAS, "El goce de Cristina": "Una figura pública se tiene que bajar que la dibujen".



-Sacó el libro “Evita nacida para molestar”, un trabajo provocador. ¿Es un libro que molesta?



- Lo que me pasaba era que cuando contaba que estaba haciendo el libro, los interlocutores me decían “¿vas a dibujar a Evita? No sabés en el quilombo que te metés”. Yo soy más valiente como dibujante que como persona, y Evita en mi libro pasa por todas las situaciones, pasa por el dolor, pasa por la miseria, pasa por coger todo el tiempo, pasa por morir, pasa por resucitar, pasa por las cosas que nos pasa a todo el mundo. A Eva , hasta ahora, nunca se la había trabajo humorísticamente.



- ¿Se preguntó si a ella le gustaría el libro si estuviera viva?

- Sí, me pregunté. Sobre todo porque podría estar viva Eva, ya que hoy estaría en los 100 años, y Mirtha Legrand tiene ocho menos nada más. Creo que hubiera dicho "nene, me dibujas mal”



- Así como dibujó a Evita, ¿se ve dibujando al Gobierno actual? Y si lo hiciera, ¿cómo lo haría?

- Yo laburo en Página 12 hace 32 años. Y me han pasado en momentos así, como este, en que dibujé la actualidad, y cuando algo es muy urgente no puedo zafar, pero trato de no dibujar lo real, sino metaforizarlo, enmascararlo. Cuando dibujé a este tipo (ndR: por Macri), lo dibujé como un virrey, incluso un virrey con “B” porque habla mal, escribe mal, y me imagino que es un iletrado. Entonces siempre lo he dibujado como un virrey de un reinado ambiguo y ahí está toda mi opinión en esas cosas, pero muy enmascarado. El que entiende, entiende.



- Para dibujar a Cristina Kirchner así como dibujó a Evita, humanizada, ¿habría que esperar cien años?

- Eso dijo Verbitsky, que todavía no nació el que la dibujó a Cristina. Me preguntan que veo de parecido entre ellas y la verdad que nada. Para mí Evita es única.

- Habiendo dibujado a Evita como la dibujó, ¿qué sensación le queda sobre la famosa y discutida tapa de la revista NOTICIAS, “El goce de Cristina”?

- No me escandaliza nada, yo la hice cogiendo a Evita todo el tiempo en mi libro. Yo esa revista no la ví, sé lo que es pero no sé las intenciones. Yo soy autor y tengo una intención. No es lo mismo hacer una tapa de un libro para vender que hacer un dibujo dentro de un libro para acompañar un corpus libro. He trabajado en revistas y sé que hay que hacer un afiche de película, que te atraiga y te haga comprar el libro. Una figura pública se tiene que bancar que la dibujen.





- ¿Cómo se imagina su vida si no fuese dibujante? En alguna oportunidad dijo que a veces se sentía un “alien”. ¿Por qué?

- Lo dije por el teatro, porque ahora fui convocado a acompañar estéticamente a Lía Jelin para hacer la dirección de arte en la obra “Buena presencia”, y eso no lo había hecho nunca. Entonces trabajando en los ensayos con el grupo de teatro me dí cuenta que soy el “alien” ahí, porque todos los demás son del mundo del teatro.



- ¿Quién sería el alien de la política? ¿Macri? ¿Cristina?

- Ninguno de los dos. Ellos son seres que tienen décadas en la política. El alien no apareció todavía. Evita, por ejemplo, sí era un alien porque no tenía vocación de poder. Un día hay un terremoto devastador en San Juan, en 1944, hacen un acto en el Luna Park, la sientan al lado de Perón, y eso le cambió la vida. La tipa quería hacer películas, radioteatro, y de golpe se encuentra con un tipo que gana las elecciones. Se transforma en la primera dama y se encuentra con una vocación política que ella no quería o no buscaba. Eso es un alien para mi, una mina que quería ser actriz, que se jugó toda la vida por casarse con este tipo. Porque si lo de octubre salía mal o él terminaba preso ella nunca más iba a conseguir laburo como actriz.



- ¿Qué opina de las declaraciones de Alfredo Casero, cuando dice que “Argentina es un pueblo carroñero”?



- Respeto mucho las miradas artísticas, vienen de gente tarada como uno, absolutamente laterales, miradas extrañas, que a veces son jodidas, provocadoras, y que tienen que ser juzgadas desde ese punto de vista: no es lo mismo alguien de la política que alguien de la cultura, pero pienso que él se tiene que hacer cargo de lo que dice. Nosotros los artistas, no firmamos ningún contrato con lo correcto, o decimos algo adelantado o algo atrasado, rara vez empatamos con un sentido común. Yo lo conozco a Casero, me he divertido mucho como pseudoamigo y... qué se yo, si lo veo ahora le doy un abrazo. Los intereses son muy cambiantes, hoy está cambiando el país, estamos viviendo un momento bisagra en la historia argentina contemporánea, y no sabemos para donde va a disparar. Hoy es un momento que puede disparar para la tragedia o para la salvación. Y creo que el “gordo”, como cualquier otro colega del arte, son mejores cuando actúan, son mejores cuando destilan su arte que cuando opinan.



- En una semana como esta, post electoral, ¿qué dibujaría?

- En estos días se me ocurre como una síntesis gráfica, más que palabras, porque me parece que es una sociedad llena de fantasmas y alguien los tiene que dibujar: cuando uno dibuja ese fantasma pierde poder. Pero son días muy estimulantes para la creación, yo en crisis dibujo mejor, así que prefiero dibujar peor.

Por Paz Gromada y Gonzálo Aragón

(Alumnos de primer año de la Escuela de Comunicación de Perfil)

Producción: Adriana Vanoli, Gisela Fernández, José Bertoldi

(Alumnos de segundo año de la Escuela de Comunicación de Perfil)