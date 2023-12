Blanco White, el proyecto de música vanguardista que llegará en febrero a Buenos Aires

Tiene un nombre muy particular, es británico y en febrero de 2024 estará entre nosotros. Nos referimos al popular Blanco White que llega por primera vez a la Argentina para presentarse el jueves 8 de febrero a las 20:30 horas en La Trastienda (Balcarce 460, CABA). En realidad, este nombre tan singular es el del proyecto musical de Josh Edwards, guitarrista, cantante y compositor, quien ostenta la cifra de 130 millones de reproducciones desde que sacó su álbum debut en 2020. Casi cuatro años después, lanzó a través de Nettwerk Music Group el nuevo e innovador “Tarifa”, coproducido por Pilo Adami de Nubiyan Twist y Bullion.

"Tarifa" es una exploración profunda de la música folclórica latinoamericana y andaluza, fusionada con elementos de indie y electrónica. Este álbum presenta sencillos previamente lanzados como “Una Noche Más” y “Silver Beaches”. Inspirado por compositores como Sufjan Stevens y músicos como Hiroshi Yoshimura, los temas líricos del álbum abarcan desde la soledad en el universo hasta lo abstracto y lo metafísico. Así se ha convertido en una amalgama de géneros que incluyen influencias de dream pop similares a Beach House, con un uso extenso de órganos y sintetizadores. También se inspira en el folk, tomando notas de artistas como Feist y manteniendo instrumentos acústicos como el charango y el ronroco como elementos centrales en su sonido.

Desde sus primeros EP Blanco White, ha sido una sensación en el mundo del streaming. Su álbum debut "On the Other Side" se lanzó en junio de 2020 y desde entonces ha ganado fans en todo el mundo. En sus propias palabras: “La música siempre ha sido mi medio para conectarme con lo trascendental, lo místico y lo espiritual”. Su fascinación por la ciencia ficción y el espacio también se refleja en su canciones, especialmente en "Giordano’s Dream". Aquí el video:

Con "Tarifa", Blanco White continúa su viaje musical, llevándonos a través de melodías que son tanto un reflejo de su amor por el flamenco como por el charango, instrumentos que aprendió durante sus viajes por el sur de España y las montañas de los Andes. Arraigado en la resiliencia, la recuperación y el alivio, Tarifa es tanto un álbum sobre curación como sobre escape, exploración de nuevos mundos y construcción de nuevos mundos propios. Y a comienzos de febrero lo podremos escuchar en vivo y en directo. Qué gran oportunidad para dejarse llevar con sus melodías! Encontrá acá más info sobre las entradas.