Diversión que inquieta al encarar el mundo masculino corporizado en mujeres

Pese a tener sus años, la obra de Susana Torres Molina Y a otra cosa mariposa no deja de tener actualidad: escrita a los '80, plantea un juego escénico en el que cuatro actrices componen a cuatro hombres en cinco etapas diferentes de de sus vidas. Para el director de la puesta que se acaba de estrenar, y docente, Federico Tombetti, Hoy "su mensaje cobra otra dimensoión ideológica y lamentablemente la siento tan vigente", expresó en una entrevista vía Zoom en la que reveló cómo es su relación con este texto y por qué lo eligió para estrenarlo en Teatro Nun (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA), los sábados a las 22.30: Aquí explica el proceso de selección de este texto:

Y como lleva años pensando en poner la obra sobre un escenario, le costó conformar el elenco que la llevara adelante: "Me pareció que era muy difícil que las cuatro actrices que eligiera estuvieran a la misma altura. Arrancan siendo nenes, luego adolescentes, después tienen 30, 40 y terminan siendo viejos. Se trata de una composición compleja desde lo físico, seguir la línea de pensamiento, lo actitudinal. Pero fue muy placentera la selección del elenco para hacerla bien. Tomé a dos intérpretes que la hicieron en la escuela Alezzo en 2021. Cuando las vi me permitieron cobrar una dimension distinta de la obra y ahora están haciéndola en Nun (Ana Belén Capistrano y Malena Pereyra). A ellas sumé a otra gran actriz, Lucía Di Carlo, y terminamos completando la puesta con un joven talento de 21 años, Lucía Marshall, exquisita, que terminó de conformar el elenco de una manera maravillosa. Verlas cómo fluyen y como vuelan en escena es un placer. Alezzo decía sabiamente que elegir el elenco es el 50 % del éxito de cualquier espectáculo".

Para trasladar esta idea al público hace falta una puesta especial, "imaginativa, porque no quería que fuera realista sino que la escenogragia siguiera la demanda del texto. Transcurre en cinco lugares distintos en una hora, imposible de construirlos sin quitarle dinamismo de la puesta. Así que Sabrina López Hovhannessian creó estos dispositivos que se van convirtiendo en sillas, mesas, bancos de plaza, y le pedí que la escenografía hablara de lo que contábamos en la obra. Lo conversamos mucho y creó cosas maravillosa de formas muy fálicas. Verlas a ellas rodeadas de todo eso es impresionante. También el vestuario de Nélida Bellomo, que está puesto a las órdenes de las actrices. Además coreografiamos los momentos porque se cambian en escena. Estoy muy conforme con el resultado, muchísimo. Para mi ir los sábados a ver las funciones es una fiesta. En todo esto hubo una figura muy importante que es Maite Gago, una coach corporal que estuvo desde el primer día para que las chicas estuvieran cuidadas en aspecto específico corporal y que trabajaran libres y relajadas para componer los perosnajes. Me divierte mucho lo que hemos logrado", aclara el director.

Y la pregunta final es cómo la recibe el público. "Ahh, uno nunca sabe, es tirar una moneda al aire aunque acá teníamos muchísima confianza. Pero no deja de sorprender que genere en el público lo que nosotros estábamos buscando: se divierte muchísimo y nos devuelve carcajadas. Es que el trabajo de ellas es bárbaro, el texto está muy inteligente y ácidamente escrito. Hay momentos de una risa tan incómoda o de un silencio incómodo. La devolución es: 'Me quería reír pero no sabía de qué me estaba riendo', porque lo que estaba sucediendo en el escenario era terrible. Permite la reflexión a partir de la risa, que es nuestro último fin", termina la charla Federico.

Ir a verlas es tener la oportunidad de pasar un rato divertido y, por qué no, quedarse pensando. Encontrá acá más info sobre las entradas.