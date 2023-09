"Escorpio plantea una relación de pareja cruda, mostrando lo que hay escondido debajo de la alfombra", asegura su autora

Escorpio, la obra que se estrena el 13 septiembre en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA) nació en el seno del Microteatro de Julieta Novarro (quien hoy produce la obra), como un ensayo de las relaciones de pareja en tono de comedia que plantea un vínculo dramáticamente apasionado, donde perder el amor pareciera ser la única solución para encontrarse.

Julieta Otero.

Marina es una actriz tan histriónica como decepcionada. Sebastián es herrero por herencia y no sabe qué quiere de la vida. Ella canaliza su sinsentido en el sexo y la ficción. El está cansado de vivir entre escenografías teatrales y personajes que lo asaltan con canciones y puestas de luces en pleno almuerzo. Ambos conviven en un pequeño departamento que es el ring de una disputa de identidades.

La autora de este texto, Julieta Otero, planteó la historia de sus personajes frente a la necesidad de pensar en el amor sacando desde debajo de la alfombra la basura, “porque estamos en un momento de muchos ideales, de muchas ideas sobre el amor; queremos que las cosas sean buenas. Todos estamos pensando en la responsabilidad afectiva y en tener vínculos de cuidado y de respeto mutuo, cosa que es muy importante. Pero me preguntaba qué hacemos con todo lo feo que también es parte de la relación de pareja. Y me vino la analogía con Escorpio, mi signo zodiacal, evidentemente una energía que tiene que ver con la muerte, con lo que está escondido, lo que queremos negar y la posibilidad de renacer. Es muy difícil pensar lo bueno sin pensar lo malo y la cuando escribí esta obra, tuve en cuenta que el amor está lleno de pulsiones negativas: los celos, la posesividad, la ganas de pelear, que coexisten. La obra corta fue muy divertida porque hablamos de esto con humor”, explicó Julieta en una entrevista vía Zoom:

No solo por tratarse de una comedia Escorpio tiene una mirada esperanzadora, sino que así es como escribe Otero: “Desde que tenés hijos las miradas apocalípticas dejan de divertirte y tenés que ponerle fichas a la fe. El mundo les va a quedar a ellos y no es divertido que les quede uno en donde no se pueda vivir. El amor, la sociedad y el planeta tienen que existir”, agrega.

Y, como directora de la puesta, reconoce el gran trabajo actoral que desarrollaron los dos intérpretes Sofía Gonzáles Gil y Miguel Ferrería, “que se entregaron de lleno a un proceso en el cada uno de los tres tuvo que vencer resistencias, atravesar situaciones de mucha dificultad, porque son personajes que están por un lado muy hacia afuera y por otro muy metidos para adentro. Hay guerras domésticas que tienen situaciones oscuras, musicales, tristes, es sumamente amplio el arco de lo que se ve. El proceso de ensayo fue realmente de investigación en el que tomé al texto como disparador. El resultado, es como los hijos, lo quiero un montón; todos mis hijos son los más lindos del mundo. Escorpio me divierte mucho, me hace llorar para descargar y me hace reír, es una obra de contrastes muy fuertes. Y espero que a la gente también la haga pensar, pero al día siguiente, que después le caigan las fichas”.

Para finalizar la charla, Julieta propone que tengamos “herramientas y estrategias para aceptar al otro, aceptar que puede suceder que haya momentos en que todo lo del otro te moleste. Si negamos que eso pasa, nos quedamos sin elementos para transitar la relación de pareja”. La propuesta tiene diseño y realización de escenografía de Ariel Vaccaro, de iluminación de Horacio Novelle, de vestuario de Caro Marafioti, música original de Juan Ignacio López y Fran Ruiz Barlett, y coreografía de Anita Gutiérrez. Se presenta todos los miércoles a las 20.30 y podés encontrar acá más info sobre las entradas.