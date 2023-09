Estos son los ganadores de los Premios Hugo

Anoche se entregaron los Premios Hugo que reconocen los trabajos en teatro musical en el país. Así Querido Evan fue el mejor, acompañado por las interpretaciones de Julia Tozzi en Heathers y Agustín Aristarán por Matilda. Esta 13° edición de la premiación, que se realizó en el Teatro Astral y fue transmitido pasada la medianoche por la Televisión Pública, contó con la conducción de Laurita Fernández, Pablo Gorlero y Ricly Pashkus (ambos creadores de la distinción). Un jurado de personalidades especializadas en el rubro fue el encargado de emitir el voto. Aquí los ganadores:



Mejor musical

Querido Evan

Mejor music hall, café concert y/o varieté

Mucho corazón

Mejor musical Off

Familia, sustantivo femenino

Mejor dirección general

Sebastián Irigo (Querido Evan)

Mejor coreografía

Vanesa García Millán (Heathers)

Mejor dirección musical

Tomás Mayer Wolf (Querido Evan)

Mejor libro de musical argentino

Fernando Albinarrate (Una película sin Julie)

Mejores letras de musical argentino

Ignacio Olivera / Juan Pablo Schapira (Personas que se encuentran en lugares)

Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras

Daniel J. Meyer / Gaston Marioni (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

Pablo del Campo / Lily Ann Martin / Guido Balzaretti (Querido Evan)

Mejor música original

Agustín Konsol (Familia, sustantivo femenino)

Mejores arreglos musicales

Facundo Rodríguez Borgia (Mucho corazón)

Mejor actuación protagónica masculina

Agustín “Soy Rada” Aristarán (Matilda)

Mejor actuación protagónica femenina

Julia Tozzi (Heathers)

Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté

Alejandro Viola (Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical)

Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté

Ligia Piro (Mucho corazón)

Mejor actuación de reparto masculina

Guido Balzaretti (Querido Evan)

Mejor actuación de reparto femenina

Sofi Morandi (Heathers)

Mejor interpretación masculina en ensamble

Pedro Frías Yuber (María, es Callas)

Mejor interpretación femenina en ensamble

Bianca Dichiera / Eva Bernhard / Nina Pérez Pradal (Matilda)

Eluney Zalazar (Matilda)

Mejor dirección vocal

Katie Viqueira (Querido Evan)

Mejor producción integral

Mariano Pagani / Magalí Altman / Fernando Moya / Pablo Kohlhuber / Valentina Berger / Carlos Rottemberg / Tomás Rottemberg (Matilda)

Revelación masculina

Lucas Pose (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

Revelación femenina

Rochi Caldés (Heathers)

Mejor diseño de vestuario original

Alejandra Robotti (Matilda)

Mejor diseño de escenografía y/o diseño audiovisual original

René Diviú / Maxi Vecco (Regreso en Patagonia)

Mejor diseño de caracterización

Marcos Aranda / Germán Pérez (maquillaje de Matilda)

Mejor diseño de luces originales

Gaspar Potocnik (Regreso en Patagonia)

Mejor diseño de sonido original

Gastón Briski (Querido Evan)

Mejor espectáculo musical para un solo intérprete

Una película sin Julie (Lucila Gandolfo)

Mejor dirección en musical Off

Julio Panno (Una película sin Julie)

Mejor interpretación masculina en musical Off

Marcelo Albamonte (Familia, sustantivo femenino)

Michel Hersch (Personas que se encuentran en lugares)

Mejor interpretación femenina en musical Off

Sabrina Samiter (Personas que se encuentran en lugares)

Mejor musical infantil y/o juvenil

Este no es un cuento silvestre

Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil

Emiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil

Gustavo Carrizo / Florencia Liserre (Topa, es tiempo de jugar)

Mejor libro en en musical infantil y/o juvenil

Emiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

Mejores letras en musical infantil y/o juvenil

Laura Morgado (Llega la mañana)

Mejor música original en musical infantil y/o juvenil

Esteban Morgado (Llega la mañana)

Mejor interpretación femenina en musical infantil y/o juvenil

Julia Morgado (Llega la mañana)

Mejor interpretación masculina en musical infantil y/o juvenil

Diego Topa (Topa, es tiempo de jugar)

Mejor producción en musical infantil y/o juvenil

Teatro El Nacional (Topa, es tiempo de jugar)

Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil

Camila Ciccone (La maldición de Rosita)

Mejor diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil

Fernando Crisci Munz (La maldición de Rosita)