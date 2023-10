Miguel Mateos lleva sus clásicos en versión sinfónica al Luna Park

Después de una exitosa gira por el interior del país, Miguel Mateos vuelve a presentarse en Buenos Aires este 21 de octubre para hacer en vivo los temas de su disco Miguel Mateos Sinfónico. El apodado jefe del rock en español redobla su apuesta, esta vez llevando su show sinfónico al Luna Park (Av. Madero 470. CABA) junto a su banda y a una orquesta con más de 30 músicos en escena, para repasar sus canciones más emblemáticas. El concierto contará con sus grandes éxitos, un sonido imponente y potenciando la fuerza que caracterizan sus canciones, clásicos que ya forman parte del cancionero popular del continente. Ya presentó este show inolvidable en Mendoza, San Juan, Córdoba y Rosario, con la particularidad de que en cada ciudad cantó acompañado por sus respectivas orquestas provinciales.

Cabe recordar, que el año pasado fue especial para Mateos, ya que pudo cumplir su anhelado sueño de la infancia de tocar en el Teatro Colón. Fue así como en febrero de 2022 se presentó con su banda y junto a la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Gerardo Gardelín. Y el producto de este show es juramente el disco que ahora lo lleva de gira.

En palabras de Miguel sobre el concierto sinfónico: “El privilegio de haber grabado este show en el Teatro Colón de Buenos Aires. Habiendo alcanzado una cima trascendental en mi carrera. La desmesura tímbrica de una orquesta sinfónica. El pulso invencible de una banda de rock. Volver a reproducirlo ahora en un ámbito mayor sabiendo que la experiencia original fue alucinante. He atravesado distintas tipologías en mi vida, el nihilista, el marxista, el aventurero, el apasionado, el rockero, son solo roles fijos de los que he tratado de despojarme. He estudiado música para desaprenderla y volverla a estudiar. Me he visto como una potencialidad como alguien que debía asumir su libertad y el riesgo. Y aquí estoy inmerso en el universo de las palabras y los sonidos, que me da conciencia de mí mismo, me convierte en pensante y sintiente, me transporta más allá del aquí y el ahora. 40 músicos en escena, en vivo, en tiempo real, como un disparo letal al metaverso”.

Las canciones que componen esta propuesta son:

En La Cocina, Huevos

Perdiendo el Control

Beso Francés

Si Tuviéramos Alas

Llámame Si Me Necesitas

Un Mundo Feliz

Cuando Seas Grande

Ambrosía

Un Gato en la Ciudad

Atado a un Sentimiento

Primer Vuelo al Infinito

Obsesión

Tirá para Arriba



Aquellos que no pudieron escucharlo en vivo en el Colón tendrán una nueva oportunidad el sábado 21 de octubre a las 20. Para no perdérselo. Encontrá acá más info sobre las entradas.