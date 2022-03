Alberto Fernández por el Día de la Mujer: "Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género"

Alberto Fernández participó en un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en la localidad bonaerense de José C. Paz. En esta oportunidad, el presidente dio un discurso donde resaltó el papel protagónico de las mujeres en la historia argentina, se pronunció en contra de la violencia de género y se tomó un momento para hablar del polémico acuerdo con el FMI.

Tras agradecer y saludar a los presentes, y en especial a las mujeres, el mandatario comenzó su discurso mencionando que le toca vivir en un tiempo “donde los que contrajeron la deuda se rasgan las vestiduras y hacen de cuenta que ellos no fueron culpables de nada, que se ofenden cuando uno les dice lo que hicieron cuando tuvieron que gobernar”.

Además, expresó que el futuro para poner en pie al país es con los hombres y mujeres que se esfuerzan, con los trabajadores, “no es con los especuladores, no es con los que se llevaron la plata”.

Alberto Fernández: "Discutí dos años con ese Fondo Monetario que yo desprecio tanto como todos"

“En el año 2015 llegó Macri y todo volvió a ser como fue, endeudaron al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina. No hay que olvidarlo, esta deuda que me toca negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo o no el acuerdo que yo estoy proponiendo”, luego de enumerar varios momentos difíciles de la historia argentina, el presidente reclamó nuevamente por las negativas recibidas frente al acuerdo propuesto.

Por otra parte, Alberto Fernández se pronunció en contra de la violencia de género y las desigualdades de condiciones tanto sociales como laborales que afectan actualmente a las mujeres. “El 8 de marzo no es un día de celebración, es un día de reflexión. Será un día de celebración el día que cualquier persona, sea cual sea su género, tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades”, exclamó.

Alberto Fernández en un acto en José C Paz por el Día de la Mujer.

“No vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Para eso los hombres tenemos que hacer mucho, y lo primero es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina”, agregó.

“Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer”, remarcó el presidente de la Nación.

Techo de cristal, voluntades de hierro: los testimonios de 7 mujeres de empresas

"No sean traidores", la advertencia de Mario Ishii a los legisladores K que no quieren votar el acuerdo

En este acto, el presidente estuvo acompañado por el intendente local, Mario Ishii, la titular del INADI, Victoria Donda, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, Marita Perceval y Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e investigadora mexicana y esposa de Andrés López Obrador, actual presidente de México.

En su discurso, el intendente de José C. Paz, tras recordar y agradecer a las mujeres, aprovechó su discurso para apuntar contra la oposición, acusar al ex mandatario Mauricio Macri y remarcar la necesidad de renegociación de la deuda: “A los legisladores les pido coherencia y que no sean traidores”.

Mario Ishii apuntó duramente contra Mauricio Macri y reclamó la aprobación y el respaldo para el acuerdo con el FMI.

“Necesitamos seguir hacia adelante, seguir acompañando a nuestro presidente y decirle a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional, que cuando se hizo la lista treinta días antes estaban escondidos, que ahora voten lo que necesita el Poder Ejecutivo, que no traicionen al pueblo. No podemos entrar en default, sería una catástrofe nacional”, señaló Ishii.

“Queremos refinanciar como podemos, no como queremos”, agregó el dirigente y acusó directamente al ex presidente de la Nación: “El gobierno de Macri agarró un país desendeudado y cuatro años después nos entregó un país en el abismo, prácticamente sin salida. Y no es que “se fue la plata”, se la robaron con la complicidad de los bancos”.

AS./ ED