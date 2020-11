Claudio Belocopitt: "Si lo de la vacuna no ocurre, va haber rebrote complicado"

El empresario argentino Claudio Belocopitt se pronunció respecto de la crisis económica que afronta la argentina producto de la pandemia y sobre el testeo y recibimiento de una posible vacuna. La entrevista con el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud tuvo lugar en el programa Intratables, conducido por Fabián Doman y emitido por el canal América.

Belocopitt comenzó la conversación caracterizando la llegada de la enfermedad infecciosa que hoy aqueja a todo el mundo; “Fue un hecho inesperado que le tocó a la humanidad” expresó el empresario a la vez que reconoció que “tenía la esperanza que pudiera haber un tratamiento antes, alrededor de agosto... pero no sucedió”.

Luego, destacó el importante rol que posee la Argentina tras ofrecerse para probar los distintos tipos de preparados elaborados por diversos laboratorios. “El Rol que tenemos en Argentina con la vacuna es muy importante, Pfizer está probando su vacuna acá. Johnson & Johnson está probando acá. Astra-Zeneca hizo un acuerdo para probarla acá, y eso nos da la posibilidad de tener las vacunas” aseguró el dueño de Swiss Medical Group. Además, indicó que cualquiera de ellas estará cotizada en 20 dólares para la venta en el mercado.

A pesar del alentador escenario, Beloccopitt evidenció que la sociedad argentina se encuentra en “una baja considerable” ya que “la gente cada vez va bajando más la guardia y con el verano se va a perder más el miedo al virus”. Finalizando sus comentarios sobre el tópico en cuestión, el empresario sentenció que “hay una esperanza de que la vacuna se pueda distribuir y esto se atenúe, pero si lo de la vacuna no ocurre, va haber rebrote y va a ser complicado” a la vez que recordó a la ciudadanía que “Argentina no va a vacunar si la vacuna no está aprobada”.

Respecto de la situación económica de crisis que atraviesa la gestión de Alberto Fernández, el empresario confesó que “lamentablemente cuando nos comparamos con otros países de la región, nos vamos a dar cuenta que estamos peor”.

Entre otros temas, hizo mención sobre el programa de ATP dispuesto por la AFIP: "El Gobierno a veces se olvida... hoy nos enteramos que va a discontinuar el ATP, muchas clínicas no lo recibirán. Esto sería un error y espero que se revierta' atacó Belocopitt para, segundos después, volver a declarar que "sería un error si el Gobierno saca el programa". Terminó con la conversación entre periodistas aguardando a que “ojalá creemos un país más fuerte”.

JFG / DS