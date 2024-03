Insólita protesta contra el aumento de luz: llevó una carretilla llena de billetes para pagar la boleta

Tras la quita de subsidios las tarifas de energía eléctrica sufrieron una fuerte suba y, en ese marco, un comerciante de la ciudad de Huinca Renancó, en Córdoba, fue protagonista de una ingeniosa protesta. El hombre, afectado por el monto, fue a pagar una boleta de luz con una carretilla repleta de billetes de 100 y 200 pesos.

El trabajador, identificado como Darío Villarruel, dueño de una chacinería, explicó que la suma que debía pagar ascendía a 840 mil pesos. “Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, todos billetes de 100 porque es lo único que estaba ahorrando", dijo el hombre.

Ganancias: cómo queda el piso del impuesto con el aumento del salario mínimo

"Son los ahorros, vamos a ver si el mes que viene podemos venir de nuevo a pagar la luz, ya es imposible, si se lo trasladás a la gente, no sirve”, lanzó en declaraciones al medio local CableDigital, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Hay tantas versiones que no creo que tengamos una solución para el mes que viene. Si no presentaron en una semana el recurso de amparo, no creo que se solucione nada. Queremos un precio justo porque Río Cuarto y Córdoba pagan mucho menos", añadió.

"No podemos pagar sumas millonarias, un millón de pesos en luz por un negocio. Estamos por cerrar varios porque no podemos enfrentar los gastos”, contó Villarruel más ytarde en diálogo con Cadena 3.

Acerca de su negocio, detalló que la crisis provocará que tenga que cerrarlo, ya que se le hace imposible enfrentar los costos. "Tengo una pequeña chacinería y todo lo que vendo es cerdo. Tengo que cerrar porque si se junta no puedo seguir pagando", sostuvo.

Aumentos en las tarifas

En las redes sociales, otras de las imágenes que se difundieron rápidamente fue la de Villarruel sacando los bloques de billetes de la carretilla para pagar el servicio, En la ventana de cobros se observa una enorme pila de dinero que corresponden solo a una boleta.

Además, el comerciante vestía una remera que en la espalda llevaba la siguiente inscripción: "Cuando vaya a pagar la luz no diré nada, pero habrá señales". En ese sentido, también precisó que la boleta anterior que debió abonar tuvo un valor de 380 mil pesos.

Este lunes, los dirigentes empresariales de más de 40 ciudades y localidades de Córdoba, adheridos a la Federación Comercial de esa provincia (Fedecom), participaron de la primera reunión de Consejo General del 2024 y manifestaron su preocupación por el impacto en los pequeños y medianos comercios.

"La falta de medidas contundentes para acompañar al sector en una Provincia con costos elevadísimos de energía, pone en riesgo la continuidad de las pymes cordobesas y, por ende, de las fuentes de trabajo que generan”, dijeron en un comunicado.

Y cerraron: "Insistimos en que el costo debe ser el mismo en toda la provincia, Epec y las cooperativas que prestan servicios al 70% del territorio deben transparentar sus cuentas y compartirlas con los asociados, porque si vamos a un ajuste, debe ser parejo para todos".

FP CP