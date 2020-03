Coronavirus: Massa y Negri destacaron que no hay grieta frente a la pandemia

El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el líder de la bancada opositora, el cordobés Mario Negri, estuvieron este jueves 19 de marzo en "Nada Personal", el ciclo que conduce Viviana Canosa en Canal 9 y ambos enfatizaron que, frente a la grave situación que se vive por el avance de la pandemia del coronavirus, no hay grietas y todos los argentinos deben mostrarse unidos, sobre todo en el marco de la cuarentena total anunciada po el presidente Alberto Fernández, que regirá hasta el 31 de marzo.

"Tenemos que pedirle responsabilidad a la sociedad, tenemos que cuidar a los argentinos, aislarse es salvar vida y cada persona que se aísla, salva a 15 personas", señaló Massa, resaltando que "todos dimos una enorme muestra de madurez política" y admitiendo que "la pandemia en la Argentina recién se está iniciando".

"Le agradecemos a la oposición por la actitud responsable, estamos todos frente a una patriada y las patriadas no tienen grieta", indicó el tigrense, puntualizando que "lo que viene es la necesidad de aislarse para no propagar un virus" y advirtiendo que "no cumplir el DNU que impone la cuarente es un delito penal".

"Tenemos que mostrar que somos un pueblo único, como una familia", dijo Massa en diálogo con Canosa, señalando que "cuando terminó la conferencia de prensa, le di un beso a Negri y me dí cuenta después". "Estoy aprendiendo el saludo con el codo", manifestó en otro punto de la charla, afirmando que "la pandemia nos tiene que unir como nación para ganarle".

"El Presidente y sus ministros saben cuál es el proceso y las medidas a tomar", defendió luego, indicando que "lo que estamos tratando es de mitigar los efectos de una pandemia. En países que no reaccionar a tiempo, la pandemia fue brutal"

Por su parte, Negri destacó que "el virus no es de derecha ni de izquierda, ya tendremos tiempo de resolver diferencias políticas, ahora es tiempo de luchar juntos, todos los argentinos, para salir de esta situación".

Uno ejerce la libertad como quiera. Pero al final del día hay que mirarse en el espejo 20 segundos y reflexionar qué se hizo por el otro. Hay que tener responsabilidad colectiva. Esto incluye a dirigentes políticos, a dirigentes sociales y a cada argentinos. #CuarentenaTotal pic.twitter.com/dlJuVmRyZY — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 20, 2020

El dirigente radical consideró que luego de la pandemia "ya nada será igual en la Argentina" y defendió la postura de dejar de lado las banderías políticas, destacando que "no hace falta que aclare las diferencias políticas que tengo con el Presidente, pero el que especula cuando está en riesgo la vida, no merece estar en política".

"El coronovirus no es un problema ideológico, es definir qué sociedad queremos tener", agregó Negri, indicando que en la vereda opositora también hubo divergencias, "pero cuando nos agreden por conversar con el oficialismo, yo miro al costado"

"Que el Presidente se haya reunido con todos los gobernadores, me parece una decisión acertada", recalcó el legislador cordobés, señalando que "la anarquía es peor que la pandemia". "La gente no va a estar encarcelada", indicó finalmente, enfatizando que "aislarse es salvarse".

"Estamos en el peor momento. Va a durar mucho tiempo, no sólo 14 días, pero e Gobierno aceleró las decisiones y hay que atacar a fondo", afirmó, "no hay que preguntar de qué partido es de cada uno".

"No me muevo de la foto donde estoy, pero tengo en claro que debo representar a la gente, no somos dueños de la verdad y solo hay lugar para que nos salvemos todos los argentinos", concluyó.

HB