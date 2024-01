Desestimaron una denuncia contra Gerard Depardieu por agresión sexual: los hechos se consideran prescriptos

La Fiscalía de París confirmó este lunes 22 el cierre del proceso de la actriz Hélène Darras contra Gérard Depardieu, al que denunció el pasado 10 de septiembre por supuestamente haberla agredido sexualmente durante el rodaje de una película en 2007. La justicia francesa resolvió que prescribieron los hechos tras haber pasado 16 años.

Darras demandó a Depardieu ante el aluvión de testimonios de otras actrices que acusaron al actor de haber ejercido violencia sexual en los rodajes de distintas producciones a lo largo de 18 años. Acusaciones que también se vieron cuestionadas por la opinión pública y por no haber llevado su causa a los tribunales en esos precisos momentos.

"Me llevó un año pasar del testimonio a la denuncia. Entrar por la puerta de la comisaría y decirle a un policía que te tocaron las partes íntimas no es fácil, lleva tiempo pensarlo", aclaró Darras a la agencia AFP.

Gérard Depardieu negó las acusaciones de violación: "Quiero decirles por fin la verdad"

Hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron dijo que detesta “las cacerías humanas” cuando fue consultado por las controversias que rodean a Depardieu, de quien se considera, su “gran admirador”.

En el programa de investigación "Complément d'enquête" de la cadena France 2, Darras ofreció algunos detalles sobre cómo se produjo la supuesta agresión sexual por parte de Depardieu: "Pasó su mano por mis caderas, por mis nalgas, y me dijo sin rodeos: '¿Querés subir a mi camarín?'". Ella se negó en varias ocasiones, pero asegura que "no cambió nada" y que "entre toma y toma me seguía manoseando".

Igualmente, Depardieu está imputado desde diciembre de 2020 por agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, que presentó oficialmente cargos de violación contra él en agosto de 2018. El caso había sido archivado, pero la demandante logró que se reabriera.

Gerard Depardieu bate récords de denuncias por agresión sexual: 13 mujeres en un día

También la periodista y escritora española, Ruth Baza acusó a Gérard Depardieu de haberla violado en 1995 durante una entrevista. La denuncia la hizo en diciembre del año pasado.

La denuncia penal contra el actor de 75 años tiene pocas posibilidades de dar lugar a cargos, ya que el hecho asentado ha prescrito en Francia. A pesar de ello, Ruth Baza decidió presentar la denuncia “con la esperanza de que ayudaría a otras personas a recuperarse”.



El caso Depardieu dividió a la escena cultural francesa, entre los que creen que llegó el momento de destapar los abusos y quienes sostienen que se debe dejar que la justicia siga su curso.

Gérard Depardieu fue acusado de agresiones sexuales por 13 mujeres

Son 13 las mujeres que dieron sus testimonios al medio de investigación francés Mediapart. Actrices, maquilladores, técnicas, figurantes y becarias describieron un modus operandi similar por parte del actor durante los rodajes.

Para "recuperar" su vida, Jey Mammon pidió un "juicio por la verdad": de qué se trata el proceso

Contacto físico sin consentimientos en zonas intimas, frases de índole sexual y totalmente fuera de lugar y, algunas veces, gruñidos y resoplidos insistentes a unos centímetros de ellas. Estos actos se cometían a la vista de todos, sin ninguna voluntad de esconderse. Las declaraciones también apuntan a risas o la complacencia de los equipos de producción.

Además, el protagonista de películas como Astérix y Obélix: Misión Cleopatra o Cyrano de Bergerac aparece en un vídeo en un visita a Corea del Norte en 2018 en el que con total naturalidad, el actor comparte comentarios misóginos y obscenos, mientras mira a una nena montando a caballo. Las imágenes las difundió el programa Complément d’Enquête de la cadena pública France 2.

El comportamiento reflejado en el vídeo se añade a una larga lista de gestos reprobables del actor que han ido minando poco a poco su imagen pública. A ello hay que sumar su exilio fiscal, el hecho de haber obtenido la ciudadanía rusa por medio de su amistad con el presidente Vladímir Putin y su amistad con el dirigente checheno Ramzán Kadirov.

Fuente: RFI

RM CP