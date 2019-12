"A limpiar la plaza, mugrienta": fuerte cruce del chef de Macri tras dejar la Rosada

El chef Dante Liporace, designado por Mauricio Macri para encargarse durante los últimos cuatro años de la cocina de la Casa Rosada, quedó este jueves 12 de diciembre en medio de una polémica tras cruzarse en las redes con una trabajadora estatal, a la que tildó de "mugrienta" y mandó a "limpiar la plaza" en el marco de los festejos tras la asunción de Alberto Fernández.

"Hola, ya largaste tu responsabilidad en Rosada? El compromiso era solo político? Hace ya bastante tiempo que venimos comiendo como en la cárcel. Arroz y latas", le escribió la usuaria @mecoutinho en Twitter, en relación al menú que hasta hace días brindaba en el comedor de la Casa de Gobierno. "Andá a limpiar la plaza mañana mugrienta, y tira cohetes y festeja, subnormal", respondió Liporace en un mensaje que después borró, pero sumó otros con comentarios como "zurdos" o "resentidos".

Ante la pregunta de PERFIL sobre el cruce, el gastronómico, quien este 11 de diciembre dejó de trabajar oficialmente en la Rosada, respondió: “No es mi culpa que no haya insumos. No tengo billetera. Ella (la usuaria) salió a decir eso y yo le contesté. La verdad, que te ataquen como si fuera que yo compro, no está bueno. Yo sí vi lo mal que les daban de comer (a los empleados) y lo poco que los atendían. Nosotros pusimos el comedor en condiciones y los cuidamos. Me pareció un despropósito decir eso cuando en los últimos días no se liberó las cuotas. Eso a mí me sobrepasa. No soy funcionario. A mi me contrataron para dar de comer”.

Consultado sobre este punto, Liporace dijo que en los últimos tiempos “nosotros no teníamos acceso a los proveedores, no querían entregar (mercadería) porque no sabían quién les iba a pagar, si el nuevo o el viejo. Tuvimos una merma de productos”. En relación a este tema, el chef ya había quedado en medio de un debate semanas atrás luego de un posteo de la periodista Liliana Francó. “En Casa Rosada ya no hay opciones de menús, ni de sandwiches.

El chef que vino con Macri, Dante Liporace, habría argumentado: ‘¡cómo nos vamos no compramos más!’”, escribió por ese entonces la economista. Sin embargo, horas después reculó e hizo una corrección respecto a las presuntas declaraciones del chef. “Aclaración: el chef @dlipo77 se pelea todos los días para que le autoricen compra de suministros. Es el personal a cargo de @FernandodAndres quien no autorizaría los fondos”, indicó.

“Hablé con Liliana Franco y le dije: ‘te puedo mostrar los mails y los chats donde yo pido por favor que liberen plata porque tuvimos un menú fantástico durante cuatro años donde nunca faltó nada. No se quería comprar antes de irse. No estaban bajando la plata. Los proveedores no querían renovar porque no sabían quién les iba a pagar después, y lo que había que hacer era ir con efectivo, pero nadie quería hacerse cargo. Tuvimos que bajar las opciones del menú”, dijo a PERFIL en relación al área que hasta el 10 de diciembre dependía de Fernando de Andreis.

“Estos últimos 20 días los padecimos porque con lo que teníamos tuvimos que hacer lo que podíamos, pero después me voy súper contento. Se profesionalizó la manera de trabajar”, afirmó. En este sentido, aseguró que estos fueron cuatro años “muy movidos” y explicó: “Mi parte era netamente gastronómica ahí adentro. Lo que hicimos en los eventos, que antes se contrataba catering, fue hacerlo nosotros. Todo lo que venía externo lo acaparamos nosotros. Hicimos toda una parte de tesorería donde la gente con una tarjeta compraba y no tenía que hacer colas interminables. Yo, como todas las personas que trabajan conmigo venimos del restaurante. Esto fue una experiencia nueva”.

Por último, el chef aseguró que esta semana, durante sus últimos días en la Casa de Gobierno, tuvo una reunión “fantástica” con la nueva administración; que están “súper predispuestos” y “quieren seguir con el buen funcionamiento de la cocina”. “Cuando me dijeron si podía venir dije qué puedo hacer acá. No era mi ámbito. Estuvo bueno. Quedamos en contacto para lo que necesiten”, concluyó.

No es la primera vez que Liporace queda en el centro de una polémica a raíz de unos audios en los que, de muy mal modo, daba órdenes al personal del depósito de la Rosada. “El depósito está para que a nosotros nos lleguen las cosas. Macri está para gobernar el país. Yo no lo veo a él preguntándome qué hacemos con las tasas de interés. Yo estoy para cocinar y ustedes están para proveernos a nosotros y siempre tenemos que cargar con los quilombos de ustedes así que muévanse y consigan lo que hay que conseguir”, se lo escuchaba decir.

Ante la falta de respuesta, agregaba: “¿Ustedes son idiotas? ¿Pueden responder los mensajes? ¿Porque tenemos que estar en vilo esperando que a ustedes se les cante el ojete dar una respuesta? ¿Pueden contestar rápido o tienen un problema que no conozco? Bueno, sí conozco los problemas que tienen pero son más acentuados aún. Me están tomando por estúpido, ¿quieren embarrar todo? ¿Encima no contestan? Se ponen mudos cuando se mandan todas las cagadas que se mandan”.

