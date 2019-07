Fernando Ruiz se incorpora a la Academia Nacional de Periodismo

El profesor de periodismo y escritor Fernando Ruiz pasará a ser miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo de la República Argentina. El profesional va a ocupar el sillón José Manuel Estrada por decisión del plenario de sus miembros.

Con esta incorporación, la Academia se propone seguir trabajando por la permanente jerarquización del periodismo como agente dinámico de la comunicación social y orientador de la opinión pública.

La Facultad de Comunicación de la Universidad Austral expresó su "satisfacción" por el nombramiento de Ruiz, integrante de la Facultad de Comunicación de la casa de altos estudios, en un comunicado.

Hay una crisis de legitimidad sobre el lugar y la función del periodismo en la sociedad

Con respecto a la distinción, Ruiz comentó: "No esperaba esta incorporación. Pero me da más fuerza para seguir trabajando al servicio de una profesión tan importante para la vida pública. Hay una crisis de legitimidad sobre el lugar y la función del periodismo en la sociedad, y la Academia es un gran espacio para promover su mejora continua, como lo es también la investigación académica, las clases y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) desde hace casi veinte años".

Los desafíos del periodismo

El pasado domingo 23 de junio, Ruiz fue uno de los especialistas en periodismo entrevistados por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, luego del pedido del actor Dady Brieva sobre crear una Conadep del periodismo. Sobre la cuestión, consideró: "A mí no me pareció algo para tomar en serio. Tampoco lo es llamarlo a Dady para opinar sobre asuntos políticos, más allá del respeto y el cariño que se le tiene por otras razones. Pero sí hay un punto que puede resultar interesante que es el de la autocrítica. Algo que todas las profesiones deberían hacer permanentemente. Hay una suerte de sobrecarga sobre la culpa de la clase política. Y, en paralelo, una especie de subestimación de las culpas que les caben a las distintas profesiones. Es algo que le cabe al periodismo y de manera muy fuerte. Pienso que la fundación de Fopea en 2002 es un intento de generar una institucionalización de esa autocrítica necesaria. No creo que haya que dramatizar lo de Brieva. Sí hay que incentivar permanentemente el proceso de autocrítica del periodismo. Ver qué hemos hecho mal y qué se puede hacer mejor".

Perfil. Ruiz es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra (España); licenciado en Ciencias Políticas, por la Universidad Católica Argentina (UCA); experto en la relación entre periodismo y democracia en América Latina; y profesor full time de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y su Escuela de Posgrados en Comunicación. Además, es miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), del que fue su vicepresidente y Director de Libertad de Expresión.

El profesional escribió numerosos libros en relación con el periodismo, uno de los más destacados es Cazadores de Noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas (Ariel, 2018). También brindó cursos y talleres sobre la relación entre periodismo y democracia en nuestro país y otros como Colombia, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Chile, Brasil, Guatemala, México, Estados Unidos, República Checa y Venezuela, así como ejerció de consultor de medios periodísticos.

B.D.N. EA