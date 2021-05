Formosa: sin ambulancias, enfermo de Covid murió en una camioneta de camino al hospital

Un nuevo caso controvertido en la provincia de Formosa vuelve a poner el foco sobre los cuestionamientos a la estrategia sanitaria provincial. En Clorinda, una mujer grabó y compartió un video en el que se ve a su hermano muerto en la caja de una camioneta. Según denuncia, el hombre tuvo Covid-19, lo mandaron a su casa sin atenderlo apropiadamente, comenzó a sentirse mal pero la ambulancia nunca llegó, por lo que tuvieron que llevarlo ellos mismos pero terminó falleciendo camino al hospital.

El hecho se produjo anoche en Clorinda, al norte de la provincia de Formosa y limita con Paraguay, siendo una de las ciudades con mayores restricciones sanitarias. En ese marco, se viralizó un video con imágenes sensibles en el que se observa el cuerpo de un hombre sin vida y envuelto en mantas en la caja de una camioneta.

"Están lavando las ambulancias a las cuatro de la mañana. No puede ser que así atiendan a nuestras familias por favor. Miren cómo trajimos a mi hermano de la casa para que lo asisten y está ahí tirado muerto. No puede ser todo esto, un desastre", se la escucha decir a la mujer en el video.

"Nosotros llamamos a la ambulancia de Clorinda entre las 2:30-3 de la madrugada, no se presentaron, tuvimos que ir en una camioneta particular y traerlo hasta el hospital y bueno lamentablemente falleció por el camino y bueno pasó lo que pasó", expresó Darío Villalba, el hermano de la víctima, en diálogo con TN.

En esa línea, contó: "Él estuvo internado un día y le dijeron los doctores bueno usted está bien, vaya a su casa y él fue a la casa y se sentía cada vez peor. Y bueno se sintió mal esta madrugada y lo tuvimos que traer en esa camioneta particular, habiendo ambulancias estacionadas en la vereda del hospital y no fueron, no sé por qué no fueron. Lamentablemente murió en el camino. Ayer no quisieron ponerle el oxígeno y lo mandaron a la casa, y pasó lo que pasó".

Cuando lo consultaron sobre qué le dijeron cuando les pidieron la ambulancia, respondió: "No te atienden, directamente no te atienden, uno llama y no contestan. La ambulancia estaba estacionada ahí. No sé qué pueden argumentar. Había 3 o 4 ambulancias ahí. El personal estaba limpiando una ambulancia.

Formosa llevó a TN a la justicia por las embarazadas: dice que fue un montaje

"Lamentablemente murió por falta de oxígeno, por falta de cuidado, no quisieron internarlo. El día anterior le pusieron el oxígeno 10 minutos y lo mandaron a la casa. Tenemos mucha bronca", agregó.

Asimismo, comentó: "Lo subimos a la camioneta todavía respirando. Tenía 47 años y tenía la primera dosis de la vacuna. Tuvo varias cirugías anteriormente por otros problemas, pero se había recuperado bien. Nos sorprende la forma en que terminó todo. Sus hijos también tienen Covid. Los cuatro hijos están en una escuela, un centro de aislamiento".

"Hay varios antecedentes en Formosa. Se manejan así, silencio total. Varia gente se está quejando que las ambulancias no van, pero esto fue muy grave. No tenemos ni esperanza en este Gobierno. En todos los centros de aislamiento hay miles de estos casos que son prácticamente abandonados. Yo soy testigo porque vi a mucha gente que se le dejó sin atención médica", manifestó.

