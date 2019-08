Desde el Canal Beagle, Francis Mallmann rechazó la instalación de salmoneras en la Argentina

por Florencia de Sousa

"En 30 años no vamos a comer carne ni pescado casi" es una afirmación que sostiene desde hace ya un tiempo el prestigioso chef argentino Francis Mallman, y que este sábado 17 de agosto reafirmó durante un encuentro que busca prohibir la instalación de salmoneras en el Canal Beagle. Allí, junto a un grupo de profesionales y representantes de ONG's alertó sobre los daños que podrían ocasionar. "Debemos empezar a apoyar un cambio en el planeta", precisó.

"En los últimos 30 años hemos cocinado miles de salmones pero hace un tiempo comenzamos a escuchar algunos problemas que hubo en Chile con el tema de los antibióticos y hace tres meses dejamos de servirlo en todos nuestros restaurantes de Argentina y del mundo, hemos decidido dejar de hacerlo hace tres meses.Creo que nunca es tarde para hacer cambios y empezar de nuevo. Estoy muy feliz de apoyar esta causa, en este tiempo me informé mucho sobre como funciona y por qué no deben instalarse en el Beagle. Hay mucha salmonicultura en el mundo y nuestra intención es pararla en todos lados, no únicamente acá", expresó Mallmann ante los periodistas que asistieron al evento.

Francis Mallmann durante la conferencia que brindó en el debate abierto en Ushuaia. Foto: Mario De Fina

Qué son las salmoneras y qué daño pueden provocar. Se trata de una especie de jaulas que se ubican en el agua para pescar salmón. "Está demostrado que el daño que se le hace al medio ambiente en donde se instalan estas salmoneras, la cantidad de niveles de antibióticos que usan en los lugares donde se instalan esas jaulas queda prácticamente muerto el suelo. Esto es una razón suficientemente fuerte, creo yo, para que no se haga más", agregó el cocinero, autor de Siete fuegos, mi cocina argentina.

El chef cocinó en el evento que tuvo lugar el sábado 17 de agosto en Ushuaia. Foto: Mario De Fina

El reclamo surge a raíz de un convenio que se firmó en marzo de 2018 entre el Gobierno nacional, el de Tierra del Fuego y Noruega para impulsar impulsar la acuicultura en provincia más austral de la Argentina. Por ello representantes de distintas ONG's comenzaron con una campaña para evitar que esto suceda. "Es tanto el impacto y el efecto negativo que tiene este tipo de producción que, para países como Noruega, resulta más viable buscar nuevas fronteras", sostuvieron en un comunicado emitido a principios de 2019, en el cual completaron: "Los noruegos quieren instalar jaulas en el Canal Beagle y quienes tienen la potestad de permitirlo son nuestros representantes, siempre y cuando como sociedad no exijamos lo contrario".

El canal Beagle. Foto: Mario De Fina

Campaña y defensa. La marca de indumentaria Patagonia realizó el sábado 17 de agosto un debate abierto a la comunidad fueguina y con la presencia de medios de todo el país, y allí se planteó un debate abierto sobre los peligros de las salmoneras y las amenazas que significa. Participaron del encuentro además de Mallmann; la directora de Sin Azul no hay Verde Martina Sasso, el buzo y camarógrafo local de la ONG Beagle Secretos del Mar; Augusto De Camillis; el embajador ambiental de Patagonia Ramón Navarro, el coordinador de la Licenciatura de Economía en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Juan Ignacio García; el biólogo investigador del Conicet Gustavo Lovrich y el representante de la comunidad Yagán Víctor Vargas.

Desde hace 3 meses, Mallmann dejó de ofrecer salmón en el menú de sus restaurantes. Foto: Mario De Fina

Apoyo. Mallmann no es el único representante dela gastronomía que posee esta postura contra la salmonicultura. Narda Lepes; Fernando Trocca; Mauro Colagreco y Germán Martitegui, y el cocinero referente de Tierra del Fuego Lino Adilón, también se sumaron a la campaña, para la cual comenzaron a utilizar el hashtag #NoALaSalmonicultura.

La salmonicultura provoca un impacto no sólo ambiental sino también sanitario, social y económico. Foto: Mario De Fina

Desde el aspecto legal, se presentó un proyecto de ley que busca prohibir la instalación de salmoneras en el país."Como un avance, en Tierra del Fuego hubo una ordenanza municipal que cubre sólo la parte de tierra por lo cual no se podría montar ningún tipo de infraestructura que tenga que ver con la salmonicultura. Sin embargo, lo que que queda desprotegido es el Canal. Hay que pensar que esto es tan dañino como la industria de la minería o hidrocarburos", sentenció la directora de la organización Sin Azul no hay Verde, Martina Sasso.

"La presencia de los cocineros en la campaña es muy buena porque no somos sólo los ambientalistas los que insistimos con el tema, sino que ahora ellos dan su visión y le dicen a la gente que lo que están comiendo no está tan bueno como solía decir. Cuando comenzamos con la campaña, el Gobierno salió a aclarar que el proyecto había quedado fuera de agenda, pero hasta el día de hoy la ley sigue en la Legislatura y aún no ha sido aprobada".