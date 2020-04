Manchita, la mascota de un nene con Trastorno del Espectro Autista, quedó atrapada en la azotea de un edificio del barrio porteño de Constitución. El episodio, que normalmente no pasaría de una anécdota, puso en vilo al país en plena pandemia de coronavirus: el operativo de rescate, que incluyó la presencia de bomberos y hasta cámaras de televisión, generó conmoción en las redes sociales.

El suceso ocurrió esta semana en un edificio situado en la calle San José al 1700 de la Ciudad de Buenos Aires. Durante cinco días la familia del gatito y personal de Bomberos trabajaron en el lugar para ponerlo a salvo e intentaron por diversos medios hacer descender al animal. Sin embargo, las escaleras de los operarios no llegaban hasta el piso donde se encontraba.

A este hecho se le sumó que —según relató Rosa, su dueña— Manchita perdía fuerzas por no ingerir alimentos a medida que pasaba el tiempo. "Lo bañamos la última semana y no le gustó. Creemos que por eso se escapó", expresó la mujer, según consignó el canal Crónica Tv.

Consultada por la situación, la mujer afirmó: "Nunca nos había pasado esto, es tan pequeño, tiene un año, no sabemos cómo llegó hasta ahí. Nosotros le tiramos comida pero no sabemos cuánto tiempo va a aguantar ahí arriba". Y agregó: "Estamos todos muy consternados, sobre todo mi hijo que es autista y el gatito es su compañía".

Coronavirus: un estudio afirma que los gatos son "altamente susceptibles" y pueden contagiarse entre ellos

Mientras los intentos continuaban, la noticia se volvió furor en las redes sociales, confirmando una vez más el predominio felino en la web, con cientos de mensajes que se solidarizaban con el felino. "Manchita cada vez más complicado. Se viven momentos de tensión", escribía una usuaria. "Nooo Manchita baja de ahí ya mismo o te voy a rescatar", agregaba otro, y un tercero respondía: "¿Estamos de acuerdo que todos estamos preocupados por Manchita?".

Durante unas horas, la historia tomó un lugar de preponderancia en Internet y desplazó al covid-19 como eje principal de la agenda. Hubo hasta vecinos que se acercaron al lugar y relataron en primera persona lo que sucedía a través de sus celulares.

Finalmente, este martes por la tarde, tras realizar nuevos intentos de rescate, los bomberos decidieron poner cerca del gato una jaula abierta con comida en su interior. "Por suerte, Manchita se acercó, se metió a la jaula y lograron salvarlo", concluyó Rosa.

Crónica informando lo que importa: manchita el gato que no baja del techo hace 5 días. Por suerte llegaron los bomberos a rescatarlo pic.twitter.com/hxW7gji1Fd

mí hermano: *contándome lo de manchita*

yo: Oh no, Manchita no pic.twitter.com/x974DCz17y