La autopsia realizada al cuerpo de Jesús Buffarini, primo del lateral de Independiente Julio Buffarini, arrojó que murió por una luxación cervical luego de caer al piso tras la golpiza, tal como lo había anticipado el fiscal Miralles, quien se apartó de la causa. Se trata del futbolista que fue asesinado durante una pelea a la salida de un boliche en General Cabrera, Córdoba. El hecho ocurrió el domingo y hasta ahora hay un solo detenido imputado por “homicidio preterintencional”.

Fue en la morgue judicial de la provincia donde los médicos forenses llevaron a cabo la autopsia del jugador de la Liga Regional de Córdoba y se detalló que dicha luxación cervical afectó la médula espinal. Este resultado coincide con lo que mencionó el fiscal anterior del caso Daniel Miralles, quien señaló que la muerte de Buffarini ocurrió debido a una caída al suelo tras recibir un golpe.

“Uno de los agresores le propinó a Buffarini un golpe que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. La caída resultó en una fractura de columna vertebral y espina dorsal”, había resaltado Miralles previo a la necropsia del joven de 23 años.

Pese a que sostuvo que necesitaban aguardar al resultado, el fiscal detalló: "Hay una relación de causalidad. A raíz de un golpe, él pierde el equilibrio y cae sobre el piso y se produce esa consecuencia".

Según se pudo constatar, Miralles se apartó la investigación por “enemistad manifiesta” con la abogada de la familia Buffarini, Rosa Sabena. Ahora, el caso quedó en manos del fiscal Javier Di Santo.

El crimen ocurrió el fin de semana y por el momento solo hay un detenido. Se trata de Federico C., de 23 años, que se entregó junto con su abogado, y sigue la búsqueda de otros dos jóvenes.

El mensaje de Julio Buffarini tras el crimen de su primo

Jesus era primo de Julio Buffarini, exfutbolista de Boca Juniors y que actualmente juega en Independiente, quien usó sus redes sociales para pedir justicia por el joven.

“Justicia para Jesús Buffarini. Salió a divertirse y lo mataron unos salvajes, en patota como los cobardes que son. Justicia por los padres, hermanos, familiares y amigos. Perpetua para los asesinos”, escribió el defensor del Rojo a través de su cuenta de Instagram.

Cómo y cuándo se dieron los hechos

El incidente ocurrió el domingo pasado alrededor de las 6 de la mañana a la salida de un local bailable ubicado en bulevar Fangio y Colón, en la localidad de General Cabrera, a 170 kilómetros de la capital. Al menos tres personas atacaron a golpes a Jesús Buffarini hasta matarlo.

Según indicó La Voz del Interior, tras la golpiza el joven fue encontrado por sus amigos, quienes llamaron a los servicios médicos, y fue trasladado de forma inmediata al hospital más cercano e ingresó a urgencias con graves heridas en el tórax y en la cabeza.

Si bien el futbolista llegó al centro de salud con vida, este murió al cabo de unas horas pese al esfuerzo de los profesionales de salud.

Una vez confirmada la muerte del joven, la Policía y la Justicia comenzaron con la búsqueda de los implicados en el ataque que conmocionó a la localidad ubicada al sur de la provincia.

"Mi hijo estaba en la confitería, discutió con dos personas que eran sus amigos, pelearon, discutieron y mi hijo agarró su auto y se fue al departamento. Cuando llega, aparecen también las tres personas con las que había discutido en la confitería. Mi hijo vivía solo", manifestó Mario Buffarini, padre del joven futbolista y agregó: “Lo patearon hasta matarlo, hasta quebrarle la cervical. Esperé al médico forense para que me diera el informe de la autopsia. Quiero que se haga justicia, a mi hijo no me lo devuelven más, él ya murió y lo estoy enterrando. No quiero que esto le pase a otro padre. Hay uno de los que le pegó que tiene poder y dinero”.

El hombre contó que su hijo estaba festejando el cumpleaños de su novia en el boliche: "Discutió con dos o tres, lo patearon hasta matarlo. Llega a los cinco minutos un sobrino y un amigo de él, quienes lo auxilian. Lo auxilian ellos en un vehículo y lo llevan al hospital. Pero cuando ingresó ya lo hizo sin signos vitales, ya estaba muerto".