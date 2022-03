La historia real detrás del documental: Descenso, el caso contra Boeing

El 29 de octubre de 2018 despegaba un avión comercial de la aerolínea Lion Air JT-610 desde Jakarta, Indonesia, pero el avión nunca llegó: se cayó 13 minutos después del despegue.

El 10 de marzo de 2019 el vuelo ET- 302 de Ethiopian Airlines tenía planeado hacer la ruta entre Adis Abeba y Nairobi. El avión se accidentó seis minutos después del despegue, perdieron la vida 149 pasajeros y 8 tripulantes.

Ambos aviones tenían en común su fabricante y modelo: la empresa Boeing había lanzado en el 2016 el Boeing 738 MAX, una reversión del clásico avión 738. Este modelo contaba con motores de mayor empuje más eficientes. Por sus bajos costos de mantenimiento logró posicionarse como uno de los aviones más vendidos de la historia.

Boeing: El gigante aeronáutico

The Boeing Company es una empresa muntinacional estadounidense que fabrica y vende aviones y helicópteros. Fundada hace mas de 106 años la empresa supo liderar el mercado aeronáutico hasta que sucedieron los dos accidentes fatales.

Su competidor principal es Airbus, la empresa europea que diseña y vende aviones. Ahora conocido como el principal fabricante de aeronaves del mundo.

El primer vuelo del Boeing 737 MAX se realizó en enero del 2016 y obtuvo la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

En 2018 y 2019 oicurrieron los accidentes y ese año, la empresa anuncia que suspendería la producción de la serie 737 MAX a partir del 2020.

El avión de las tragedias se sometió a revisiones y a su respectiva rectificación y en 2020 la FAA permite que vuelva a realizar vuelos comerciales.

¿Qué causó las tragedias de Boeing?

En el año 2010 Airbus lanza el A320neo, una variante de su clásico avión A320, numerosas aerolíneas se interesaron en esta aeronave y Boeing se vio en apuros para lanzar un nuevo avión que pueda competir. En 2011 la compañía americana aprueba la idea de actualizar el 737 y lo llamó 737 MAX.

En el afán de competir y lograr salir al mercado rápido para no perder su share, Boeing omitió información a los pilotos y a la FAA sobre la incorporación del MCAS en este nuevo modelo.

En 2017 la FAA le otorgó el certificado de aeronavegabilidad a la nueva creación de Boeing, lo que permitió empezar a entregar los pedidos a los clientes.

El MCAS es un sistema de software de control de estabilización en modo automático que recibe información de dos sensores de ángulo de ataque.

Este sensor ubicado en la nariz del avión detecta la pérdida de velocidad si el ángulo de ataque cambia en el vuelo. En caso de activarse, los microprocesadores controlan automáticamente los estabilizadores para ganar velocidad e inclina la nariz del avión hacia abajo para ganar velocidad.

Este sistema fue creado para mejorar el comportamiento del avión, pero es según indican los expertos lo que llevó al colapso de ambos aviones. En ambos casos los sensores detectaron pérdida de velocidad y el avión bajó la nariz más de lo necesario provocando las tragedias. Los accidentes generaron controversias sobre la certificación de la FAA.

La aeronáutica no modificó los manuales del 737 es por esto por lo que los pilotos no estaban al tanto de que el control manual queda apagado y que el MCAS era posible de desactivar con un botón. La intervención humana del piloto no compensó la desestabilización y los aviones cayeron en picada.

Boeing 737 Max en la Argentina

Aerolíneas Argentinas actualmente cuenta con cinco de estos aviones, en el 2021 y luego de dos años de estar estacionados, volvieron a volar. Actualmente los aviones están autorizados para brindar su servicio.

SR cp