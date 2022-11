Tres reconocidos y jóvenes magnates del mundo cripto, Nikolai Mushegian, Tiantian Kullander y Vyacheslav Taran, fallecieron en las últimas cuatro semanas en circunstancias misteriosas. Estas muertes se suman a las de Matthew Mellon y Gerald Cotten, quienes fallecieron en abril y diciembre del 2018 respectivamente, en una sucesión de muertes que desencadenó numerosas teorías conspirativas.

La más reconocida es la del caso de Cotten, al cual consideran vivo y disfrutando de los millones que ganó con su empresa QuadrigaCX. Sumado a esto, su historia inspiró un documental de Netflix por los extraños eventos que precedieron a su fallecimiento.

Mushegian también está envuelto en polémica. El joven de 29 años murió horas después de una serie de tweets donde expresó que la CIA y el Mossad lo asesinarían.

Más allá de las circunstancias misteriosas que rodean los últimos momentos de estos empresarios, otro de los problemas que salió a la luz es la desaparición de enormes sumas de dinero. Cotten y Mellon murieron sin compartir las claves de las billeteras virtuales, las cuales tenían un valor de cientos de millones de dólares. De esta manera, los fondos allí disponibles quedaron inaccesibles.

Matthew Mellon: Adicción a las drogas y millones perdidos

El primero en morir fue Matthew Mellon. El hombre de 53 años falleció de un paro cardíaco el 16 de abril de 2018 en un exclusivo centro de rehabilitación ubicado en Cancún, México. El empresario estaba combatiendo una fuerte adicción a las drogas.

En el pasado ya había luchado contra su adicción al OxyContin, un analgésico opioide, la cual le costaba cien mil dólares al mes y tomar 80 pastillas diarias. En esa ocasión, había cuestionado severamente a sus médicos, culpándolos de prescribirle pastillas como si fueran dulces. Para rehabilitarse, ingresó al centro Passages Malibu y prometió abandonar el lugar una vez que estuviera curado. "Estaré aquí el tiempo que sea necesario", indicó al sitio Page Six.

"El multimillonario Matthew Mellon, de 53 años, murió súbitamente en Cancún, donde estaba asistiendo a un centro de rehabilitación de las drogas. Mellon hizo su fortuna con las criptomonedas, invirtiendo dos millones y convirtiéndolos en mil millones. Lo sobreviven sus tres hijos, Force, Olympia y Minty", informó un representante en un comunicado de la familia.

Si bien XRP cotizaba a solo una fracción de centavo cuando Mellon decidió invertir, su elección fue acertada ya que le permitió multiplicar por 500 su fortuna en poco tiempo. Su inversión inicial fue de dos millones de dólares y en su apogeo valía alrededor de mil millones de dólares.

Mellon nunca compartió las claves necesarias para acceder a los fondos de XRP. Incluso algunas de las llaves estaban almacenadas a nombre de otras personas en Estados Unidos.

Según contó a la revista Forbes, eligió esa criptomoneda por motivos “patrióticos”, ya que era una de las pocas que operaba en el sistema bancario tradicional. "Las criptomonedas son terroríficas y oscuras. Son anti-Estados Unidos. Pero Riplle (la red que las comercializaba) es pro-Estados Unidos, proempresas y probancos", explicó en esa ocasión.

Durante toda su vida, Mellon vivió en el lujo. Era hijo del reconocido banquero Karl Mellon, descendiente directo de Thomas Alexander Mellon, fundador de lo que hoy es conocido como The Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Además, su madre, Anne Stoke, también era descendiente de banqueros: Anthony Joseph Drexel era su padre. Según Vanity Fair, a los 21 años heredó 25 millones de dólares.

A raíz de su muerte, según un amigo de los Mellon, su familia se esforzó por encontrar su fortuna en criptomonedas que aparentemente ha "desaparecido". "Algo extraño le sucedió a todo su dinero y su familia no puede encontrarlo", afirmó.

Gerald Cotten: Muerte dudosa y fondos millonarios inaccesibles

El 9 de diciembre de 2018, Gerald Cotten, murió mientras estaba de viaje en India por su luna de miel. Poco después de registrarse en el hotel Oberoi Rajvilas, el hombre se quejó de un dolor agudo de estómago, por lo que se dirigió al hospital donde le diagnosticaron diarrea del viajero. A las 24 horas murió debido a complicaciones vinculadas a la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria crónica severa. Sin embargo, nunca le realizaron una autopsia, lo cual levantó sospechas en la web.

La muerte de Cotten fue anunciada en un mensaje publicado por su compañía QuadrigaCX en su página web y su Facebook. Allí se detalló que el emprendedor falleció en Jaipur, India, donde estaba "abriendo un orfanato para proveer hogar y refugio seguro a niños necesitados".

Lo que generó más controversia fue que tres días antes de realizar el viaje, Cotten presentó un testamento detallando que dejaba todo en manos de su esposa, Jennifer Robertson. Le dejó fueron sus propiedades de bienes raíces de doce millones de dólares, un auto deportivo Lexus, su avión Cessna, un velero, cuentas bancarias e incluso puntos de viajero frecuente. También apartó 100.000 dólares para el cuidado de sus chihuahuas. Sin embargo, no mencionó los discos duros externos que almacenaban la mayor parte de los fondos de Quadriga.

A día de hoy, 169 millones de dólares continúan desaparecidos. Él era la única persona con conocimiento de las claves necesarias para acceder a los discos duros que almacenaban los activos de su empresa. Los mismos no estaban conectados a internet y guardaba las criptomonedas de 75.000 clientes.

Los investigadores descubrieron que las billeteras que se usaban para almacenar Bitcoin fueron vaciadas abruptamente en abril de 2018 y quedaron inactivas. Solo una mantenía sus fondos y continuó siendo utilizada. Sin embargo, el 3 de diciembre, seis días antes de la muerte de Cotten, también fue vaciada.

Según Vanity Fair, Cotten afirmó en una entrevista de 2014 que escribió sus contraseñas en papel y las guardó en una caja de seguridad en un banco, "porque esa es la mejor manera de mantener seguras las monedas". También bromeó diciendo que tenía una "caja fuerte atornillada a las vigas del ático".

Poco antes de su fallecimiento, Cotten les dijo a familiares y amigos cercanos que Quadriga tenía un "interruptor de hombre muerto" que les daría acceso a los fondos en caso de su desaparición o muerte. Sin embargo, esto no era cierto.

Debido a las extrañas circunstancias que rodean su muerte, algunos inversionistas que fueron estafados por Cotten exigieron que se exhume su cuerpo para demostrar que es realmente su cadáver. La teoría que circula con mayor fuerza es la de que el empresario fingió su muerte y se fugó con el dinero perdido. Ante estas acusaciones, su viuda dijo que la muerte de su esposo "no debería estar en duda".

Nikolai Mushegian: CIA, Mossad y élites de pedofilia

Nikolai Mushegian, de 29 años, murió el 28 de octubre de 2022, horas después de denunciar que temía que la CIA y el Mossad lo asesinarían luego de “torturarlo hasta la muerte”.

“La CIA, el Mossad y la élite pedo están ejecutando algún tipo de red de chantaje para atrapar al tráfico sexual desde Puerto Rico y las islas del Caribe. Me van a incriminar con una computadora portátil colocada por mi ex novia que era una espía. Me torturarán hasta la muerte”, publicó en su cuenta de Twitter.

El cuerpo sin vida del joven empresario fue hallado por un surfista en la playa Ashford, en Puerto Rico. El hombre, que murió ahogado, estaba completamente vestido y tenía su billetera consigo.

Si bien algunos de sus asociados manifestaron que su muerte fue sospechosa, su familia descartó que haya sido asesinado. Tampoco consideran que sus temores hayan sido verdaderos, ya que Mushegian tenía antecedentes de problemas de salud mental.

Brock Pierce, un inversor reconocido del mundo cripto, le explicó al The New York Post que estuvo en contacto con la familia del fallecido. “Su madre aclaró que su muerte no tuvo nada que ver con sus tweets”, manifestó. Y agregó: “Era un hombre hermoso y un niño de corazón. También fue un visionario increíble, no suelo llamar brillante a la gente, pero Nikolai era brillante. Y la gente brillante a veces camina al borde de la locura”.

Tiantian Kullander: Muerte “inesperada”

Tiantian Kullander tenía 30 años cuando murió “de manera inesperada en su sueño” el 23 de noviembre de 2022. El hombre era el co-fundador de Amber Group, una plataforma de comercio de criptomonedas que recientemente se valoró en tres mil millones de dólares.

El hecho fue anunciado a través de un comunicado de la compañía, donde aclararon que “le sobreviven su esposa y su amado hijo”. Sin embargo, no revelaron dónde murió ni tampoco fue anunciada una causa oficial de muerte.

“Tiantian (o 'TT', como se le conocía cariñosamente) fue fundamental para la fundación de Amber y un pilar de nuestro éxito. Puso su corazón y alma en la empresa, en cada etapa de su crecimiento. Predicó con el ejemplo con su intelecto, generosidad, humildad, diligencia y creatividad. TT era un líder de pensamiento respetado y ampliamente reconocido como pionero de la industria. Su profundo conocimiento, su voluntad de colaborar y su deseo de ayudar siempre a los demás beneficiaron a innumerables empresas emergentes e individuos. Sus ideas y creatividad inspiraron muchos proyectos, personas y comunidades”, se puede leer en el mensaje de la empresa.

La empresa que fundó Kullander en 2017 se encuentra ubicada en Singapur. Según su sitio web, Amber Group tiene "presencia en Atenas, Ginebra, Dubái, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Taipéi, Tokio, Vancouver y Zúrich".

Vyacheslav Taran: Accidente sin esclarecer y vínculos con espías rusos

Vyacheslav Taran, de 53 años, murió el 29 de noviembre de 2022 en un accidente de helicóptero cerca de Mónaco. Este hecho generó dudas debido a las buenas condiciones climáticas y la presunta cancelación de otro pasajero “a último momento”. Sumado a esto, el piloto, quien también falleció, era experimentado.

El fiscal adjunto de Niza visitó el lugar y afirmó que no se podía descartar la culpa de un tercero. Además, según los medios locales un pasajero no identificado debía unirse al vuelo, pero lo canceló a último momento. Las autoridades francesas y Airbus, fabricantes del modelo del helicóptero, iniciaron una investigación formal sobre el hecho.

Taran era el fundador de la plataforma de comercio e inversión Libertex y de Forex Club. Además, desde Ucrania afirmaron que tenía vínculos con agentes rusos. Sin citar sus fuentes, la Agencia de Información Independiente de Noticias de Ucrania (UNIAN) lo describió como un “criptoempresario multimillonario con probables vínculos con el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia”. Además, agregó que era responsable de “blanquear fondos rusos a través de un sistema de operaciones de criptodivisas”.

Su empresa informó el hecho a través de un comunicado: “Con gran tristeza, Libertex Group confirma la muerte de su cofundador y presidente de la junta directiva, Vyacheslav Taran, luego de un accidente de helicóptero que tuvo lugar en ruta a Mónaco el viernes 25 de noviembre de 2022. La junta directiva de Libertex Group y los empleados de la compañía expresan sus más sinceras condolencias y pésame a la familia Taran”. Además, lo describió como "un hombre de negocios conocido y muy respetado, descrito como bondadoso, educado y humilde por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo".

El fallecimiento de Taran se suma a otras muertes en circunstancias extrañas de empresarios rusos desde el inicio de la guerra con Ucrania.

El 8 de noviembre de 2022, Viktor Cherkesov, de 72 años, murió de una "enfermedad grave" inexplicable. El hombre había sido un espía cercano de la KGB y mentor de Vladimir Putin, pero fue degradado después de criticar públicamente al líder del Kremlin.

Ivan Pechorin, de 39 años, era el director de Far East and Arctic Development Corporation. Murió el 12 de septiembre de 2022 luego de "caer por la borda" de su yate. Unos días después, el 28 de septiembre, Pavel Pchelnikov, de 52 años y gerente de relaciones públicas de Russian Railways, fue asesinado a tiros en su apartamento de Moscú. Además, ese mismo mes, Alexander Tyulakov, de 61 años y alto ejecutivo de Gazprom, fue encontrado ahorcado en su casa, también en Moscú.

