¿Quién es el docente de música que está a favor de los “vouchers”?

“Estoy totalmente de acuerdo con la idea de los Vouchers porque vaoucherizar no es privatizar”, afirmó Daniel Otero, actual docente de música de la provincia de Buenos Aires. El militante llegó al Congreso de la Nación para brindar su apoyo a las propuestas de Javier Milei con una clave de sol hecha en cartón en su mano.

Docente y a favor de los vouchers propuestos en la plataforma electoral de líder libertario no es común encontrar. En diálogo con PERFIL, Daniel justificó su postura: “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de los Vouchers porque vaoucherizar no es privatizar. Los fondos públicos destinos a la educación seguirán siendo de fuentes estatales, o sea que no hay ninguna privatización como nos quieren hacer creer”.

Con el optimismo a flor de piel, remarcó: “Tengo muchas esperanzas con respecto a las ideas de Javier Milei y la gente que lo acompaña porque arrancó su campaña desde el lado de su plataforma, explicó todo lo que quería hacer por eso tengo muchas esperanzas”.

Luego expresó, como docente especializado en la materia, la importancia que conlleva este arte en el crecimiento de los más chicos. “Sé que hay chicos que no tienen música lo cual para mí no es correcto porque con la música aprenderían a leer más y mejor en menos tiempo y se sociabilizarían mejor, tendrían un poco más de conocimiento a cerca de la vida”, expresó.

Y concluyó: “No me parece correcto que nos hayan hecho creer que las clases de música es algo de lo que se pueda prescindir”.

La propuesta libertaria

“Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar", afirmó en abril Javier Milei. "El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta", agregó en aquella oportunidad el líder libertario

Según la lógica del mercado instalada en la educación, los colegios tendrán que competir entre sí para "atraer" a la mayor cantidad de alumnos posibles. La intención es instalar una competencia entre instituciones que se esforzarán para conseguir destacarse con respecto a la "competencia".

A comienzos de los sesenta, el economista Milton Friedman propuso una reconstrucción del sistema educativo. Surgido como una alternativa liberal a partir de la cual se favorecería la elección de cada padre sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, y pese a los cálculos realizados por el economista, distintos países implementaron esta medida tuvieron resultados bastante disímiles. Algunos de ellos son Chile, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia.

A mediados del mes pasado y con el triunfo del líder libertario en el balotaje, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió organizar una asamblea extraordinaria donde se resolvió manifestarse “de forma orgánica contra el arancelamiento de la educación pública y la utilización del sistema de vouchers”, en una clara oposición a las propuestas de Javier Milei. La UBA está ubicada en el 9° puesto del ranking QS de América Latina y el 95° del ranking mundial, manteniendo el TOP100 de manera ininterrumpida desde 2015.

En el comunicado señalaron que las propuestas expresadas por La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña presidencial “atacan directamente los principios y convicciones más básicas de esta casa de altos estudios”.

NT/fl