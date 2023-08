Vuelven los piquetes: el viernes habrá protestas que afectarán el acceso a la Ciudad de Buenos Aires

Tras las PASO 2023, los piqueteros volverán a manifestarse en las calles y cortarán el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la "jornada nacional de lucha" del Frente Piquetero que comenzará el viernes 18 de agosto a las 10 de la mañana, cuando los manifestantes de las distintas agrupaciones se movilicen hasta Puente Pueyrredón, La Noria, Ruta 3 y General Paz y Puente Saavedra.

También habrá otros 87 cortes de ruta en distintos puntos del país, con la consigna principal: "Abajo el ajuste y la inflación". De todos modos, esperan una "respuesta esta tarde" por parte del Gobierno nacional.

"Si no hay respuesta a las necesidades de alimentos de los comedores populares, a las herramientas para trabajar y aumento de planes sociales después de una inflación brutal que desencadenó una devaluación del 20% se cortarán todos los accesos y rutas en todo el país. No vamos a aceptar que se pague con el hambre del pueblo al FMI", aclaró el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

El dirigente piqueteros encabezó este jueves la conferencia de prensa con el anuncio de la protesta, bajo una carpa frente al Obelisco.

"Si no hay respuesta acerca de los alimentos, las herramientas para las tareas de auto organización en los barrios y si no hay aumento de los planes sociales después de una inflación brutal que desencadenó la devaluación del 20% se van a cortar los accesos en la Ciudad, en las rutas del todo el país, porque no vamos a aceptar que se pague con el hambre del pueblo al FMI", indicó Belliboni.

Desde las organizaciones independientes al gobierno demandan abastecimiento integral a los comedores populares, entrega de las herramientas para el trabajo autogestionado, un bono compensatorio por inflación y aumento en los programas sociales.

La Unidad Piquetera la conforman el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otras organizaciones.

rb / ds