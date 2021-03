Grobocopatel: "Las políticas hacia el campo restringen la posibilidad de desarrollo"

El fundador del Grupo Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, señaló que ve la situación económica argentina "como todo el mundo con preocupación y ganas de que se resuelvan cuestiones pendientes, Argentina tiene problmeas estructurales de competitivdad, que hace que no podamos exportar ni producir bien. Hay que tratar de ver de qué manera se puede mejorar, dar vuelta la páginas. Desde hace décadas vamos aumentando el porcentaje de pobres".

Los Grobo presenta una plataforma de gestión digital para el campo.

En declaraciones realizadas a A24, el empresario radicado en Uruguay se refirió al rol del campo en la economía argentina: "El campo no requiere subsidios ni intervención especial, tiene todo para dar recibiendo muy poco. No hay dimensión de lo que la agroindustria y el sector como ecosistema puede darle al país en términos de divisas, empleo, etc. Creo que hay como una creencia de que el sector está, es importante, pero no le pidamos más cosas porque no las va a poder dar".

El potencial del campo

Grobocopatel agregó que "no hay conciencia en general del aporte que el sector puede dar y por eso las políticas hacia el sector restringen la posibilidad de desarrollo, no solo desde el punto de vista impositivo o regulatorio, sino de la integración al mundo. El acuerdo Mercosur - Unión Europea, por ejemplo, posibilitaría vender productos de más valor agregado.

Con respecto al potencial el sector agroindustrial en la economía argentina, el empresario dijo que "tiene posibilidades enormes de desarrollo, no solo produciendo materias primas, sino transformándolas en productos de mayor valor agregado, creando más diversidad en el portfolio exportador".

En un contexto de altos precios de los commodities, Grocopatel piensa que debería aprovecharse para "aumentar la productividad y usar más tecnología. Las políticas que tenemos son antitecnología y antiproducción. Hay que aprovechar los momentos de bonanza como este para diversificar la matriz productiva a través de la inversión en productos de valor agregado o de transformación de materias primas, que no estaos haciendo".