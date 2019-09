Apple contrata a director de información de AstraZeneca

Mark Gurman

Apple Inc. ha contratado a David Smoley, director de información del gigante farmacéutico AstraZeneca Plc, para un cargo de vicepresidente.

Smoley se unió al gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, este mes después de seis años en el fabricante de medicamentos con sede en el Reino Unido. En Apple, trabajará en un papel similar de tecnología de la información y no se centrará en los crecientes esfuerzos de atención médica de Apple. Reporta a Mary Demby, directora de información de Apple. Apple confirmó la noticia el viernes. AstraZeneca declinó hacer comentarios.

Smoley es conocido por su temprana aceptación de la computación en la nube. También se desempeñó como director de información de Flex Inc. y como ejecutivo de Honeywell International Inc. y General Electric Co., según su perfil de LinkedIn.

Apple cuenta aproximadamente con 100 vicepresidentes que apoyan al director ejecutivo Tim Cook y su equipo a administrar una de las compañías más rentables del mundo. La contratación de Smoley se produce después de varias salidas ejecutivas clave este año.