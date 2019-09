Ministro de Bolsonaro arroja más leña al fuego: la esposa de Macron "es realmente fea"

Simone Iglesias

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, reactivó la pelea del presidente Jair Bolsonaro con su homólogo francés luego de repetir los insultos del líder brasileño sobre la esposa de Emmanuel Macron. En un discurso ante empresarios de la ciudad nororiental de Fortaleza, Guedes se quejó de la cobertura mediática de la administración Bolsonaro, al afirmar que en lugar de informar sobre el progreso del país, se centra en los comentarios escandalosos del presidente.

"Lo que veo en los periódicos es que insultó a [Michelle] Bachelet o que llamó fea a la esposa de Macron", dijo. "Él dijo eso y es verdad: la mujer es realmente fea". Mientras la audiencia se reía, el ministro los hizo callar y dijo, también riendo: "No existe una mujer fea, solo se ven mujeres desde el ángulo equivocado".

El intercambio de insultos arriesga daños en el mundo real, debido al estado actual de las relaciones entre Brasil y Francia. Macron recientemente amenazó con desechar el acuerdo comercial acordado entre la Unión Europea y Mercosur, la unión aduanera sudamericana, a menos que Brasil hiciera mayores esfuerzos para preservar la selva amazónica. Mientras que otros pocos líderes de la UE están de acuerdo con su idea de abandonar el acuerdo, Bolsonaro corre el riesgo de alejar a los políticos europeos moderados que aún deben ratificar el acuerdo. Muchos legisladores en Alemania e Irlanda ya son reacios a aprobarlo.

La relación de Brasil con Francia comenzó a caer en picada después de que Bolsonaro canceló una reunión en Brasilia con el ministro de Relaciones Exteriores francés en el último minuto para ir a cortarse el pelo durante una transmisión de Facebook Live. Poco después, en vísperas de la cumbre del G7 del mes pasado, Macron tuiteó su preocupación por los incendios en la Amazonía y solicitó una intervención internacional, lo que provocó una airada reacción del presidente brasileño.

Bolsonaro retiró la semana pasada de Facebook, "para evitar dobles interpretaciones", un comentario a un meme en el cual uno de sus partidarios se burlaba del físico de Brigitte Macron, comparando una foto en la que ella aparece seria y mirando hacia abajo, con una imagen de la primera dama brasileña, Michele Bolsonaro, sonriendo frente al mandatario brasileño el día de su investidura.

"¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?", se lee a un lado de las fotos, a lo cual Bolsonaro respondió: "No humilles, hombre, ja ja". Macron calificó ese comentario de "extraordinariamente irrespetuoso", aunque Bolsonaro negó que se tratara de una ofensa. "Yo no puse esa foto de su mujer", alegó.



El lunes, Bolsonaro abrió otra polémica al rechazar con virulencia críticas de Bachelet, actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Bachelet "dice que Brasil pierde espacio democrático, [pero] si la gente de Pinochet no hubiera derrotado a la izquierda en 1973, y con ella a su padre, Chile sería hoy como Cuba", dijo en referencia al general de brigada Alberto Bachelet. El padre de la Comisionada de la ONU fue detenido y torturado por oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974. La expresidenta también fue torturada antes de exiliarse.