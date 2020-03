Con Trump vs. los medios, todos ganan

Jonathan Bernstein

Volvamos a las conferencias de prensa diarias del presidente Donald Trump que, desafortunadamente, sigue combinando con las sesiones informativas de su grupo de trabajo sobre el coronavirus. Mientras Trump criticaba a los periodistas el lunes, el politólogo Matthew Dickinson escribía: “Tengo que pensar que a los periodistas en estas conferencias de prensa les gusta provocar a Trump con estas preguntas tanto como a Trump le encanta criticarlos por preguntarles. Sirve para ambos propósitos. #Simbiosis".

Es un buen punto, pero posiblemente sea más complicado de lo que parece.

Por un lado, la afirmación básica es probablemente cierta. Ser reprendido por el presidente en la televisión nacional es una buena jugada a nivel profesional para los periodistas de la Casa Blanca. Aumenta su visibilidad y mejora su reputación entre otros reporteros. Y el presidente seguramente piensa que sus arengas ayudan a generar entusiasmo entre sus partidarios más acérrimos.

Sin embargo, la pregunta no es realmente si a los periodistas les gusta hacer preguntas difíciles o si a Trump le gusta insultar a la prensa. Es si todo el proceso es bueno para la nación. Creo que sí lo es.

Trump enfrentó tres preguntas difíciles el lunes. Una de ellas fue sobre las pruebas de virus, en particular, la jactancia del presidente de que Estados Unidos está trabajando más en eso per cápita que cualquier otro país. Otra fue sobre la indirecta de Trump, el día anterior, de que alguien estaba robando o haciendo mal uso del equipo de protección personal en los hospitales de Nueva York. Y la tercera fue sobre todas las veces que Trump había afirmado que el coronavirus estaba bajo control cuando no lo estaba.

Cada pregunta es valiosa. Los reporteros involucrados probablemente sabían que Trump respondería con fuegos artificiales que, incluso, podrían haberlos recibido de manera positiva. Pero las preguntas en sí mismas eran perfectamente razonables, sin grandes trucos.

¿Y en cuanto a las respuestas? Trump parecía tener algo preparado para la pregunta de prueba el lunes, aunque no lo hizo muy bien. Cuando Yamiche Alcindor de PBS lo desafió al respecto, el presidente afirmó que "conocía Corea del Sur mejor que nadie" y la periodista le pidió que adivinara la población de Seúl, que luego afirmó triunfalmente que era de 38 millones. Desafortunadamente para él, la cifra es cercana a 28 millones. (Algunos especularon que Trump o alguien de su personal había confundido la elevación de Seúl con su población). ¿El resultado? Otra ronda de noticias negativas.

Lo mejor de estas confrontaciones es que pueden alentar a los presidentes a tomar medidas para proporcionar mejores respuestas. En otras palabras: saber que le harán preguntas difíciles sobre las pruebas de virus podría impulsar a Trump a tratar de solucionar los problemas que han estado frenando esa prueba. Sí, también ha intentado fanfarronear y bravuconear. Pero enfrentar preguntas potencialmente embarazosas en la televisión en vivo tiende a ser una gran motivación.

Lo sé, probablemente piense que el presidente debería tomar medidas solo porque hay vidas en juego. Por supuesto. Pero Trump no es el primer presidente que pone las consideraciones políticas antes que las humanitarias. De hecho, el gobierno de Estados Unidos está diseñado para aprovechar la motivación del interés propio precisamente porque es muy difícil confiar en el altruismo de un político. En general, las preguntas que los periodistas eligen hacer generan información imperfecta pero valiosa para el presidente sobre lo que realmente es importante para la nación. Esto es algo positivo, incluso si Trump no siempre es bueno leyendo las pistas.