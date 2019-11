Eléctrica argentina se queja ante SEC por pugna con BNY y con Siemens

Pablo Gonzalez

El proveedor argentino de energía Stoneway Capital Corp. presentó una queja ante el regulador estadounidense contra Banco de Nueva York Mellon Corp. (BNY) y Siemens AG por, presuntamente, notificar a los tenedores de deuda de la compañía que esta había incumplido préstamos cuando en realidad no lo había hecho, dijeron personas con conocimiento directo de la situación.

Stoneway acusa a Siemens de enviar prematuramente un aviso de incumplimiento a BNY Mellon, el administrador de sus notas, para obtener ventaja en una disputa sobre algunas plantas de energía con prolongados retrasos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información no es de carácter público. En una carta que se envió a un abogado de BNY el 30 de octubre y luego se reenvió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Stoneway indicó que BNY no “criticó el comportamiento de Siemens” y que notificó a los tenedores de deuda de la empresa del incumplimiento, lo que hizo que los bonos de la compañía se desplomaran.

La “conducta del banco es indignante”, señaló Stoneway en la carta vista por Bloomberg, y “ha resultado en una grave depreciación e interrupción en el valor de las notas en el mercado”.

Madelyn McHugh, portavoz de BNY, declinó hacer comentarios. Un representante de Siemens no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Portavoces de Stoneway y la SEC también declinaron entregar declaraciones.

Stoneway, que opera plantas eléctricas en Argentina pero está incorporada en Canadá, contrató a Kasowitz Benson Torres LLP en Nueva York para que lo represente en su caso contra Siemens y BNY. El titular de la firma de abogados, Marc Kasowitz, es conocido por haber representado al presidente de EE.UU., Donald Trump.

En el centro de la disputa, se encuentra un grupo de centrales eléctricas para cuya construcción Stoneway contrató a Siemens. La empresa busca más de US$230 millones de indemnización de Siemens por los contratiempos en la terminación de los proyectos y, como consecuencia, ha retenido un pago de US$10 millones, señalaron las personas con conocimiento directo de la situación.

La caída de los Bonos

Tres días antes de la fecha en que ambas compañías tenían previsto reunirse en un intento por resolver sus diferencias, BNY emitió un aviso de incumplimiento a los inversores de Stoneway, citando información proporcionada por Siemens.

Los bonos de Stoneway a 2027 cayeron por debajo de 50 centavos por dólar a fines de octubre, lo que se compara con los 98 centavos de agosto. El miércoles, tenían un precio de 54,75 centavos por dólar, según datos compilados por Trace.

Stoneway dijo a los inversores que el aviso de BNY no tenía fundamento y que no se había producido ningún evento de incumplimiento. La eléctrica finalmente acordó enviar a Siemens el pago de US$10 millones, indicaron las personas.

Stoneway tiene contratos para vender alrededor de 687 megavatios de generación de energía en Argentina. La empresa opera a través de sus filiales Araucaria Energy SA y SPI Energy SA.