Facebook activará opción para ver menos anuncios políticos

Kurt Wagner

En respuesta a la demanda popular, Facebook Inc. pronto dará a los usuarios la opción de ver menos anuncios de temas políticos y sociales en sus contenidos. Esta nueva configuración, que también estará disponible en Instagram, es parte de un esfuerzo por otorgar a las personas más control sobre lo que ven antes de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Facebook anunció la nueva opción el jueves en una actualización más amplia respecto a la publicidad política en el servicio. Sin embargo, la compañía no informó cambios importantes o restricciones a las herramientas disponibles de orientación de anuncios para campañas políticas. Facebook ha discutido internamente los posibles cambios en la orientación de los anuncios en los últimos meses tras las restricciones de sus rivales Google y Twitter Inc. La red social decidió no modificar sus herramientas de orientación, que pueden ser muy detalladas y específicas, después de “extensas actividades de divulgación y consultas” con terceros, dijo la compañía en una publicación de blog.

Facebook, además, se apega a una controvertida política que estipula que la compañía no verificará las publicaciones de los políticos, incluidos los anuncios políticos. La empresa ha afirmado repetidamente que no desea ser la última palabra sobre lo que es verdadero o falso en el escenario político.

La compañía escribió que sus políticas se basaban “en el principio de que las personas deberían poder escuchar a quienes desean dirigirlas sin tapujos, y que lo que dicen debe ser analizado y debatido en público”.

Facebook ha estado en el centro del debate sobre publicidad política en línea durante meses. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se ha mantenido firme en su idea de que Facebook no debe verificar a los políticos, una postura que ha provocado la ira de los aspirantes presidenciales demócratas como la senadora Elizabeth Warren.

Además, Facebook ha decidido no aplicar restricciones de orientación publicitaria a pesar de los cambios de otros actores del sector. Twitter, por ejemplo, prohibió completamente algunos anuncios políticos y está limitando la orientación a otros anuncios que se centran en cuestiones sociales. “Un mensaje político gana cobertura cuando la gente decide seguir una cuenta o retuitear”, explicó el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en ese momento. “Pagar por cobertura elimina esa decisión, al forzar mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos a las personas. Creemos que esta decisión no debe verse comprometida por el dinero”.

Google ha prohibido que las campañas políticas orienten los anuncios a los usuarios en base a afiliación política.

Zuckerberg ha solicitado reiteradamente al gobierno de EE.UU. que intervenga y regule los anuncios políticos en línea con la esperanza de crear algún tipo de estándar de la industria. Facebook lo hizo nuevamente el jueves. “En última instancia, no creemos que las decisiones sobre anuncios políticos deberían ser asumidas por empresas privadas”, escribió el gigante social en su blog. “Creemos que será positivo que cuanto antes Facebook y otras compañías estén sujetas a reglas democráticamente responsables al respecto”.