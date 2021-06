Facebook batió un nuevo récord: tras 9 años vale más de un billón de dólares

Facebook Inc. no perdió tiempo para convertirse en la quinta empresa estadounidense en superar $1 billón de dólares en valor de mercado. La compañía de redes sociales alcanzó el hito el lunes, poco más de nueve años después de salir a bolsa, según datos compilados por Bloomberg.

La justicia desestimó las demandas antimonopolio de EEUU contra Facebook

Llega la 6ta edición online de Social Media Day Argentina

Facebook rompió un récord en Estados Unidos establecido por la empresa propietaria de Google, Alphabet Inc., que necesitó más de 15 años para alcanzar la marca. Dichos lapsos se comparan con los más de 22 años que tardó Amazon.com Inc., los 33 años de Microsoft Corp. y los 37 años de Apple Inc., la primera empresa en alcanzar la marca de US$1 billón.