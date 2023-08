Microsoft busca que los reguladores del Reino Unido aprueben la compra de Activision

La adquisición por US$69.000 millones de Activision Blizzard Inc. por parte de Microsoft Corp. logró una nueva oportunidad para conseguir la aprobación de los reguladores del Reino Unido después de que el gigante tecnológico presentara al organismo de control antimonopolio del país un acuerdo sustancialmente diferente.

En una inusual medida, la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) abrirá una nueva investigación después de que Microsoft dijera que le daría al editor francés de videojuegos Ubisoft Entertainment SA los derechos streaming en la nube para los juegos de Activision, lo que podría aliviar las preocupaciones sobre su potencial para controlar este mercado incipiente, pero de rápido crecimiento. La CMA fijó el 18 de octubre como el nuevo plazo para un fallo inicial.

El vuelco de la decisión de CMA sigue a una serie de drásticos giros. Se pensaba que la propuesta compra no había prosperado tras enfrentar preocupaciones de una serie de organismos antimonopolio, pero cobró un inesperado impulso después de que Microsoft superara el desafío judicial de la Comisión Federal de Comercio por el acuerdo. En mayo, la Unión Europea aprobó el trato con compensaciones, con lo que la CMA, que impidió la transacción en abril, se transformó en el único obstáculo.

Microsoft registra un tibio crecimiento ante la caída de la demanda del negocio en la nube

Los términos del nuevo acuerdo

El acuerdo revisado otorga a Ubisoft los derechos exclusivos de streaming fuera del Espacio Económico Europeo de todos los títulos de Activision Blizzard, incluido Call of Duty, durante los próximos 15 años. Dentro del bloque, Ubisoft tendría los derechos de streaming no exclusivos de los mismos títulos.

Los términos financieros del acuerdo no se dieron a conocer. Pero la CMA dijo que la transacción apunta a ofrecer un proveedor de contenido externo independiente con la capacidad de suministrar el contenido de juegos de Activision, incluidos exitosos juegos como Call of Duty, a otros proveedores de servicios de juegos en la nube.

Eso incluiría al propio Microsoft y a Luna, de Amazon.com Inc., que compite con Xbox, de Microsoft. Ubisoft cuenta con su propio servicio de streaming en la nube, conocido como Ubisoft+, que cobra US$14,99 al mes para acceder a más de 100 juegos de computadora. El regulador también dijo que Ubisoft podría exigir que Microsoft proporcione versiones de juegos en sistemas operativos distintos de Windows. En teoría, Ubisoft podría obligar a Microsoft a hacer una versión de Call of Duty para la plataforma de streaming en la nube de Apple Inc., por ejemplo.

Tanto Microsoft como Activision registraban leves alzas en Nueva York el lunes. Si bien eso es más bajo que el precio de oferta de Microsoft, de US$95, la brecha se ha reducido, lo que sugiere que el mercado espera que finalmente se cierre el acuerdo. Ubisoft, propietaria de la franquicia de Assassin’s Creed, subía en París.

“Antes teníamos una preocupación real de que Microsoft pudiera controlar la forma en que se desarrollaría ese mercado”, dijo Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, en una entrevista en Bloomberg Radio. “Lo que vemos con este nuevo acuerdo, y tendremos que probarlo cuidadosamente a través de nuestra revisión, es que, en lugar de que Microsoft pueda controlar cómo se usan esos derechos de streaming en la nube, ese control pasará a una empresa independiente”.

Se espera que el mercado de juegos en la nube crezca a US$8.200 millones para fines de 2025, frente al estimado de US$2.400 millones para fines de 2022, según la firma de análisis de juegos NewZoo. Eso se compara con el mercado total de videojuegos de alrededor de US$183.000 millones.

Microsoft se encamina a un nuevo récord en medio de repunte del sector

“Bajo la transacción reestructurada, Microsoft no estará en condiciones de lanzar juegos de Activision Blizzard exclusivamente en su propio servicio de streaming en la nube —Xbox Cloud Gaming— ni de controlar exclusivamente los términos de licencia de los juegos de Activision Blizzard para servicios rivales”, dijo Microsoft en su propio comunicado.

La CMA ha dicho que prefiere soluciones estructurales para abordar las preocupaciones sobre fusiones que obstaculizan la competencia. Para satisfacer esa preferencia, Microsoft y Activision han estado buscando una venta que convenza a los reguladores sin perjudicar lo que Microsoft considera las partes clave de la adquisición. Por ejemplo, el gigante del software descartó públicamente vender la franquicia de Call of Duty.