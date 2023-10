La ONU insta a Israel y Hamás a poner fin a la guerra “inmediatamente”

El secretario general de las Naciones Unidas pidió a Israel y Hamás que pusieran fin inmediatamente el conflicto, bajo el argumento de que ambas partes están matando e hiriendo a civiles en violación del derecho internacional.

“Los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás, y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”, dijo António Guterres al Consejo de Seguridad el martes. “Excelencias, incluso la guerra tiene reglas”.

El consejo se reunió al tiempo que Israel continúa su respuesta militar a los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás. Israel dice que el grupo, designado organización terrorista por EE.UU. y la Unión Europea, mató a más de 1.400 personas y tomó alrededor de 220 rehenes. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, dirigido por Hamás, dice que los bombardeos de Israel en respuesta han matado a más de 4.500 personas.

Argentina pidió a la ONU su "intermediación" para lograr la liberación de los rehenes en Gaza

Advertencia a Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Nueva York para participar en el debate de la ONU. Al describir los asesinatos y la toma de rehenes por parte de Hamás, Blinken preguntó: “¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está la repulsión? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la condena explícita de estos horrores?”

Pero también pidió moderación. Dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero “la forma en que lo haga importa”. Y dirigió un mensaje a otras fuerzas de la región que podrían considerar ampliar la guerra: “No echen leña al fuego”.

Al lanzar una advertencia a Irán, Blinken dijo: “EE.UU. no busca un conflicto con Irán. No queremos que esta guerra se amplíe. Pero, si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen: defenderemos a nuestro pueblo, defenderemos nuestra seguridad, de manera rápida y decisiva”.

“Los terroristas usan el Islam para justificar su violencia, porque atacar civiles es una contradicción de las enseñanzas”

Desaire a Guterres

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, comenzó sus comentarios mostrando fotografías de niños israelíes tomados como rehenes, a quienes llamó inocentes “víctimas del mal”. Cohen reprodujo una grabación de audio que, según dijo, correspondía a un terrorista Hamás que se jactaba de haber matado a israelíes, e identificó a las personas que estaban invitadas a la sala del consejo como familiares de israelíes asesinados o tomados como rehenes por Hamás.

Cohen canceló una reunión prevista con Guterres. En una publicación en la red social X, dijo: “No me reuniré con el Secretario General de la ONU. Después del 7 de octubre no hay lugar para un enfoque equilibrado. ¡Hay que borrar a Hamás del mundo!”.

אביגיל בת ה-3, מאיה בת ה-17 וכפיר בן 9 חודשים בלבד!

הם ועוד עשרות ילדים חטופים כרגע בידי ארגון הטרור חמאס.

זה תת אנושיות!

אם האו״ם לא יעשה הכל כדי לשחרר את כל החטופים, זו תהיה השעה השחורה ביותר שלו.



צפו בקטע מנאומי באו״ם, בו הקראתי את שמות הילדים החטופים בידי חמאס >> pic.twitter.com/MAw1WKkNze — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 24, 2023

Con frecuencia, Israel critica a la ONU por no apreciar la situación de seguridad del país mientras el organismo mundial destaca la difícil situación de los palestinos, que tienen estatus de observadores permanentes en el organismo internacional.

Riyad al-Maliki, ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, denunció lo que llamó la hipocresía de los Gobiernos que pregonan los derechos humanos pero permiten la deshumanización y el abuso del pueblo palestino.

“Israel está actuando en contra de las mujeres y los niños palestinos, y de todo el pueblo palestino”, en lugar de atacar a los perpetradores de los ataques del 7 de octubre, dijo.

Un batallón de mujeres israelíes derrotó a 100 soldados de Hamas en el sur de la Franja de Gaza

Durante la sesión del martes, funcionarios de la ONU describieron la terrible situación humanitaria que ocurre en Gaza, e hicieron repetidos llamados a un alto el fuego inmediato. Condenaron los ataques Hamás, pero expresaron alarma por la escala de la respuesta israelí y las consiguientes víctimas civiles.

Los funcionarios de la ONU instaron a Israel a restablecer el agua y la electricidad en Gaza, que fue cortada, y a permitir el libre flujo de bienes humanitarios. Advirtieron contra una escalada o ampliación del conflicto.

“Cualquier error de cálculo podría tener consecuencias inconmensurables”, dijo Tor Wennesland, coordinador especial para el proceso de paz en Medio Oriente.