Putin respalda el diálogo con la oposición venezolana, pero no ofrece ayuda

Stepan Kravchenko

Rechazar el diálogo con la oposición sería “irracional”, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, a Nicolás Maduro, menos de dos semanas después del colapso de las negociaciones entre el líder venezolano y su principal oponente, Juan Guaidó.

Putin, uno de los pocos aliados internacionales de Maduro, no ofreció ayuda financiera adicional al asediado régimen en sus declaraciones públicas del miércoles en la apertura de su reunión en el Kremlin. Junto con promocionar el creciente comercio agrícola, Putin dijo que Moscú pronto enviará a Caracas vacunas contra la gripe, pero no anunció medidas de impacto para la agonizante economía venezolana, paralizada por las sanciones estadounidenses. “Podemos considerar esta parte de nuestra interacción como una especie de cooperación humanitaria”, se limitó a indicar Putin.

Rusia también cumple sus obligaciones en virtud de acuerdos para proveer armas ya entregadas a Venezuela, indicó Putin. La agencia de noticias Interfax informó más tarde que un nuevo grupo de especialistas militares rusos ya había llegado al país latinoamericano.

Maduro dijo que siempre se siente muy cómodo en Moscú y calificó la reunión de muy importante. Aunque Putin no se refirió específicamente al quiebre en las conversaciones entre Maduro y Guaidó, destacó la importancia de los contactos. “Consideramos que cualquier rechazo del diálogo sería irracional, perjudicial para el país y peligroso para el bienestar de la gente”, dijo.

No se espera que los líderes firmen acuerdos durante la visita, según el Kremlin. Putin sostuvo que el comercio exterior entre los dos países aumentó 10% y que Rusia ha invertido alrededor de US$4.000 millones en Venezuela hasta el momento.

“Moscú no se hace ilusiones sobre la situación en Venezuela y entiende claramente que Maduro no puede garantizar ningún retorno de inversión. No puede haber grandes proyectos económicos con Venezuela en este momento”, dice Dmitry Rozental, subdirector del estatal Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias en Moscú.

Este es el primer gran viaje internacional de Maduro este año después de enfrentar una intensa batalla por el poder en su país, donde Guaidó ha desafiado su posición como líder legítimo de la nación. Los esfuerzos de la oposición para tomar el palacio de Miraflores se han estancado tras un levantamiento fallido ocurrido en abril.

Rusia ha sido un importante aliado para Maduro, en momentos en que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el líder venezolano. Pero en los últimos años, Moscú se ha mostrado reacio a otorgar un nuevo respaldo económico al acongojado gobierno, que todavía no termina de pagar miles de millones en préstamos anteriores, en parte con suministros petroleros. Maduro visitó Rusia por última vez en diciembre de 2018, pocos días antes de que dos bombarderos estratégicos rusos viajaran a Venezuela, lo que provocó la molestia de EE.UU.

Rusia también ha sido un importante proveedor de armas. En junio, el Kremlin negó un tuit del presidente estadounidense, Donald Trump, en que afirmaba que Putin le había dicho que Moscú retiraría a la mayoría de sus asesores militares de Venezuela.