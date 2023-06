La red de carga de Tesla se convertiría en el estándar en Estados Unidos

La red de carga de Tesla Inc. ganó más adeptos luego de que un puñado de jugadores en la industria de energía de vehículos eléctricos dijeran que ofrecerían equipos compatibles, lo que consolidaría aún más el sistema del fabricante de automóviles como estándar estadounidense.

Qué compañías se sumarían al sistema eléctrico de Tesla

ChargePoint Holdings Inc., Blink Charging Co. y Wallbox NV, cada uno, dijeron el lunes que tendrán cargadores capaces de funcionar con el sistema estándar de carga norteamericano de Tesla, que está ganando rápidamente la competencia al llamado Sistema de carga combinado. La australiana Tritium DCFC Ltd. también dijo que ofrecería una opción de adaptador NACS con sus cargadores.

La rápida sucesión de anuncios se produce pocos días después de que los gigantes de la industria automotriz General Motors Co. y Ford Motor Co. acordaran unirse a la compañía de Elon Musk mediante la adopción de puertos NACS estandarizados en modelos futuros.

Estos últimos movimientos subrayan la rapidez con la que la industria está cambiando a un estándar único, al menos en Norteamérica. Eso podría dar a los consumidores que están pensando en comprar un vehículo eléctrico una mayor confianza de que la tecnología llegó para quedarse y de que los lugares para recargar sus baterías serán accesibles. También podría actuar como una acción de retaguardia por parte de la industria de carga para evitar que Tesla capture la mayor parte del negocio de rápido crecimiento.

“En última instancia, las empresas de carga ofrecerán una opción para seguir siendo relevantes y no perder participación de mercado”, dijo Ryan Fisher, analista de BloombergNEF. “Es posible que los demás fabricantes de automóviles no quieran envalentonar más a Tesla, por lo que ahora mismo están en las salas de juntas decidiendo qué hacer”.

Cuánto podría ganar Tesla en acuerdos con otras firmas

Tesla podría añadir US$3.000 millones en ingresos en 2030 y más de US$5.400 millones en 2032 de propietarios de vehículos eléctricos que no sean de Tesla, según un informe reciente de Piper Sandler & Co.

ChargePoint, que fabrica equipos de carga, dijo que su adaptador de carga NACS estaba en desarrollo antes de que Ford y GM lo adoptaran para sus futuros vehículos eléctricos, sin embargo, la compañía dijo el lunes que pronto ofrecerá un cargador compatible en su línea de productos actual. Wallbox también dijo que comenzará a ofrecer equipos de carga compatibles con adaptadores NACS para su cargador rápido Supernova.

Blink, que opera estaciones de carga, dijo que comenzará a hacer que su cargador rápido esté disponible en los mercados globales y estarán equipados para uso tanto CCS como NACS.

