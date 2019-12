Uber en pelea más intensa por su licencia en Londres

Ellen Milligan y Amy Thomson

La última vez que Uber perdió su licencia en Londres, el recién nombrado director ejecutivo Dara Khosrowshahi tomó un vuelo a la capital para disculparse y “arreglar las cosas” con funcionarios de la ciudad.

Esta vez, no se molestó.

En cambio, acudió a Twitter donde tildó la decisión de “simplemente equivocada”, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, respondió calificando a Uber de “descarado” y “agresivo”. No se compara con las discusiones de la última vez. La posición de la aplicación de transporte alternativo indica que podría adoptar un enfoque diferente en su apelación, cuyo plazo finaliza el lunes.

El organismo Transport for London el mes pasado negó a Uber una nueva licencia, diciendo que la empresa no había verificado adecuadamente las identidades de los conductores ni salvaguardado el servicio para los pasajeros. Al menos 14.000 viajes involucraron conductores que no eran quienes dijeron ser. La apelación de Uber podría llevar años, y aunque podrá continuar operando entretanto, la decisión pone en riesgo a su mercado más grande de Europa.

La lucha de Uber para operar en la ciudad será más difícil esta vez porque tendrá que demostrar que no se trata de un reincidente, según el abogado Jolyon Maugham, quien llevó a la compañía a los tribunales por sus pagos de impuestos.

Uber y Transport for London declinaron hacer comentarios más allá de sus declaraciones originales.

Preocupaciones de seguridad

En su declaración del mes pasado, el regulador del Reino Unido dijo que se descubrió a un conductor que explotaba la aplicación de Uber y ya se había revocado su licencia privada tras descubrir que la persona había recibido una advertencia por distribuir imágenes indecentes de niños.

A pesar de que Uber “hizo una serie de cambios y mejoras positivas” e “interactuó con Transport for London de manera transparente y productiva”, el regulador identificó un patrón de fallas, incluidas varias infracciones que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, dijo.

El jefe del negocio de Uber en el Reino Unido, Jamie Heywood, dijo que Uber descubrió una falla en su aplicación en mayo que permitió a 43 personas realizar viajes no autorizados e inmediatamente informó a los reguladores. Desde entonces, Uber solucionó el problema.

“Hemos cambiado radicalmente nuestro negocio en los últimos dos años y estamos estableciendo el estándar de seguridad”, dijo Uber en una declaración respuesta sobre la decisión del organismo Transport for London.