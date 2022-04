Zelenski ofrece intercambiar un aliado de Putin por ucranianos cautivos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, propuso entregar a un magnate con estrechos vínculos con el Kremlin, detenido por el servicio de seguridad de su país, a cambio de prisioneros de guerra.

Zelenski realizó la propuesta luego de que se publicara una foto en Facebook de Víktor Medvedchuk esposado.

Medvedchuk, un hombre de negocios y político que es visto como uno de los principales aliados del presidente Vladímir Putin en Ucrania, fue puesto bajo arresto domiciliario el año pasado y las autoridades locales dijeron que desapareció al comienzo de la invasión rusa.

“Le ofrezco a la Federación Rusa que intercambie a este chico suyo por nuestros hombres y mujeres que ahora están en cautiverio ruso”, dijo Zelenski en un video dirigido a la nación publicado el miércoles por la mañana. “Por lo tanto, es importante que nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Ejército también consideren esta posibilidad”.

Un magnate ruso, el mejor amigo de Vladimir Putin, botín de guerra de Ucrania



Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no comentó directamente sobre la oferta de Zelenski en una conferencia telefónica con periodistas. “Medvedchuk no es ciudadano ruso. No tiene nada que ver con la operación militar especial, es un político extranjero”, dijo el portavoz. “Realmente no sabemos si quiere la participación de Rusia para resolver esto”, añadió.

Medvedchuk era un líder del partido prorruso que fue prohibido después de la invasión. Tras ser acusado el año pasado por cargos de alta traición y financiamiento del terrorismo, Putin consideró que el caso en su contra era de carácter político. Medvedchuk niega haber actuado mal.

Medvedchuk ha sido sancionado por Estados Unidos desde 2014 y sus activos en Ucrania fueron congelados el año pasado. Zelenski dijo que se había estado escondiendo durante semanas antes de intentar escapar del país.