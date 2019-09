Violencia contra las Mujeres: una vieja historia

por Mabel Bianco

Julio Petrarca, el domingo, alude a que no comenté la reacción en los medios de las denuncias de abuso por parte de célebres, como Plácido Domingo. Debo decir que fue mucho mejor que él lo hiciera, porque es bueno que el Defensor de los lectores defienda a las lectoras. Hoy no puedo eludir el excelente artículo en Domingo sobre el libro “La guerra más larga de la historia”. Las autoras recorren cuatro milenios de violencia contra las mujeres. Es impresionante cómo la violencia sistemática contra las mujeres, a través de los siglos, tiene un hilo conductor: la opresión y la desigualdad. La violencia estructural conlleva la aprobación social de la desvalorización de las mujeres. Describen y ejemplifican las desigualdades que adopta la violencia estructural, y refieren algunas de las conquistas del feminismo. Porque dicen: “Mal que les pese la historia se construye con mujeres violentadas, pero que conquistan espacios de emancipación y enfrentan el poder masculino, las leyes y las tradiciones”.

La devaluación de las mujeres es una constante en la historia de la humanidad y el derecho ha sido parte fundamental de las construcciones culturales que perpetúan la sumisión de las mujeres a los hombres. Pero marcan muy claramente cómo el silencio frente a los abusos ha empezado a ceder, prueba de ello son los movimientos masivos como el NiUnaMenos, el Me Too y el No es No.

Por eso ahora los famosos y célebres como Plácido Domingo no pueden con su fama justificar sus actos. Vale recordar, más ahora que se revivió con la serie la figura de Carlos Monzón, quien para las que luchamos hace años para sacar a la violencia contra las mujeres del ámbito privado, fue un caso paradigmático. Su fama, el afecto popular y sus amistades como la de Alain Delon, fueron una incesante amenaza de que se lo liberaría. Ese era el triunfo de la impunidad, que era y es aún hoy, el gran sostén de la violencia contra las mujeres.

Pero la lucha no terminó, tenemos que persistir, la cultura de la Justicia y de gran parte de la sociedad, los justifica. El artículo sobre este libro nos ayuda a entender: fueron cuatro milenios. Es mucha historia contra la que estamos luchando.

En Policiales el artículo de Leonardo Nieva sobre la madre de un femicida que hizo 700 Km para cubrir a su hijo de ese crimen, evidencia cómo la naturalización de la violencia contra las mujeres sigue vigente, por eso esa madre no dudó en ir en ayuda de su hijo para borrar las pruebas del crimen que realizó. ¿No pensó en la asesinada? Solo consideró a su hijo y así justificó la violencia en su expresión más grave, el femicidio.

Nos recuerda otro caso similar reciente reiterando esta actitud. Esta madre al igual que la otra, será condenada por copartícipe del femicidio. Patricia Valli en su artículo comenta el estudio sobre las mujeres en los medios, se refiere a otro campo en el que se evidencia la desvalorización de ellas. El estudio describe las “paredes de cristal que impiden llegar a las mujeres a los espacios de mayor creatividad, limitándolas a los cargos administrativos y mucho menos a los de dirección. Reconoce que es un avance que otro medio designó una editora de género. Pero también que es lamentable que aún en los medios, no existan espacios para promover la igualdad de las condiciones laborales de las mujeres, ni instancias para combatir la violencia laboral. La siguiente frase resume la situación: “Muchas estudian, menos trabajan y muchas menos se sindicalizan”. Esto es grave, hay que cambiarlo, otro frente de lucha de las feministas frente a los medios.

Por último, agradecer a Luciana Rubinska que el domingo en Deportes celebra que el 21 de agosto se festejó el Día de la Futbolista, establecido para recordar a Elba Selva, quien 15 años antes que Maradona, en México le hizo cuatro goles al equipo femenino de Inglaterra, ganando las argentinas por 4 a 1 a las británicas. Ese triunfo lo logró un equipo amateur de 17 jugadoras que no tuvo apoyo, que llegó a México sin equipo ni botines, México se los proveyó. Esas mujeres lograron un triunfo memorable que aquí no tuvo casi impacto ¡Qué injusticia!