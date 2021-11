Schiaretti y el respaldo de Barrionuevo

En la proyección del gobernador Juan Schiaretti que buscan varios desde El Panal a Casa Rosada en 2023, se conocieron en la semana algunos detalles de aquellos que siguen trabajando “por abajo”. Resulta que, al parecer, en Buenos Aires los que trabajan alineados con el mandatario provincial hicieron un par de contactos con un gremialista de peso: el gastronómico Luis Barrionuevo. A raíz del diálogo legislativo con Graciela Caamaño, la ahora exesposa del gremialista, están aquellos que exploran un acercamiento al líder de los Gastronómicos. Aunque, también cabe destacar, que en Córdoba a esos contactos los miran de reojo. “Acá hay un tema: si Luis viene por el lado del apoyo al ‘Gringo’ o si lo hace mandado por (Sergio) Massa. Si es por ahí, no va. O por lo menos, está difícil. Schiaretti no se olvida de la jugada en el 2019, cuando por WhatsApp le dijo que se bajaba de la ‘ancha avenida del medio’”, razonó un peronista cordobés. Cuentan también que no sería el único de paso por el Frente Renovador que podría anunciar públicamente un respaldo al cordobés. El ahora excanciller Felipe Solá se está aguantando la bronca por la manera en la que quedó afuera del Gobierno y no descarta salir a hablar después de las elecciones. Así, el cordobés tendría a un caudillo bonaerense adentro.

La visita de Manzur y la falta de sillas…

El arribo del jefe de Gabinete, Juan Manzur; junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el de Agricultura, Julián Domínguez; y el secretario de Energía, Darío Martínez, para acompañar a los candidatos del FdT, Carlos Caserio, Gabriela Estévez, Martín Gill y Olga Riutort, causó cierto revuelo. En primer lugar, militancia enojada porque se les avisó la agenda sobre la hora, y también porque dicen: “recién ahora, ¿cuándo falta una semana para las elecciones, nos ponemos las pilas para movilizar a nuestros votantes?”, se quejó un kirchnerista cordobés que se enteró el miércoles por la noche del arribo de Guzmán. “Nos dicen que todo esto se habló en la reunión con Alberto y el Gabinete, en Buenos Aires. Pero si tenemos que esperar la 'venia' de la Rosada para armar nuestra agenda, después no nos quejemos por los malos resultados", dijo el dirigente barrial que hablaba y que aquilata larga y movilizadora militancia. En el encuentro de presentación del tren metropolitano hubo una ‘perlita’, el secretario de Energía, Darío Martínez no tenía una silla asignada y Riutort le quiso ofrecer la suya. “Encima a Martínez, que viene a responderle a (Juan) Schiaretti por el tema subsidios y es un hombre de Cristina, no le ponemos silla”, agregó el K cordobés.

Llaryora con radicales para respaldar a Ellas

El jueves por la noche, en el club Unión San Vicente, el intendente Martín Llaryora encabezó un acto radical. Sí, leyó bien. Llaryora fue el orador principal en un acto en el que la militancia que asistió era toda de la UCR. Sucede que la Agrupación Roja y Blanca, una facción del centenario partido que en su momento respaldó al exintendente Rubén Américo Martí, acudió al encuentro en el que el actual titular del Palacio 6 de Julio pidió el voto para la lista de Ellas, que encabezan Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. “Voy a continuar el trabajo que hizo Martí”, dijo el intendente y cuentan que hubo aplauso cerrado. En los pasillos de la Municipalidad dieron varios detalles del acto como, por ejemplo, que el principal organizador fue el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, quien también había acudido a la misma agrupación en campañas anteriores. “En 2015 apoyaron la lista de Olga (Riutort) y ahora van por Vigo.”, dijo un conocedor del peronismo capitalino. Asimismo, el que salió a responder a este acto fue el jefe del bloque de Cambiemos en la Unicameral, Orlando Arduh, que dijo: “Hasta acá el intendente solo gastaba en pintura y pincel, ahora parece que se dedican a hacer un ácting con personas que simulan ser militantes radicales. Utilizan el escudo radical para cartonear un voto”, dijo el legislador provincial.

La interna radical levanta temperatura

Se sabe, el radicalismo empezó a muscular dentro de la coalición Juntos por el Cambio y está con un doble objetivo hacia adelante: una buena elección el próximo domingo, sumando más bancas en Diputados y el Senado, y en la interna nacional de fin de año. Ahí, en esa disputa, están dos grandes bloques conformados. El que lidera Martín Lousteau con el nosiglismo y el que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales. Y entre los cordobeses, como se sabe, el senador tendrá el respaldo de Rodrigo de Loredo; mientras que Morales tiene buena relación con Mario Negri y sumaría el apoyo de Ramón Mestre. En el medio, y en el plano nacional, falta ver cómo jugará el actual presidente de la UCR Nacional, el mendocino Alfredo Cornejo. “Es bueno el interrogante, es cierto que Alfredo tiene buena relación con los gobernadores, pero lo veo más cerca de nosotros”, dijo un cordobés de buen diálogo con Lousteau. Sobre el final de la semana, otro radical cordobés contó que Morales y el resto buscan el apoyo de Facundo Manes para quedarse con el comité nacional y que uno de los que tendrá peso en lo que viene es el correntino Gustavo Valdés, que viene de ganar con contundencia reelección y en Córdoba tiene muy buena relación con Javier Bee Sellares.

La polémica por los debates

En la semana, Juntos por el Cambio volvió a quejarse de la negativa del peronismo cordobés de prestarse para un debate de candidatos. Una vez más, varios en la coalición de radicales y el PRO abrieron fuego contra la lista del schiarettismo por no ir a un cruce. Y ahí vinieron un par de reflexiones de un radical y un peronista que, en el último tiempo, vienen cambiando figuritas seguido. Charla va, charla viene… el hombre del PJ le dijo al radical: “ustedes se quieren mandar ahora con el debate porque lo tienen a uno que es picante como Rodrigo (De Loredo). Pero resulta que cuando en el 2017 corrían todos atrás de la lista de (Héctor) Baldassi y los buscamos nosotros para debatir con Martín (Llaryora) nos dijeron que no. No hay que olvidarse tan rápido de las cosas”, dijo el hombre en referencia a la elección legislativa de hace cuatro años.

La Comupro y un respaldo parcial

De los varios foros de intendentes que tiene la provincia de Córdoba, en las últimas horas hubo algunos movimientos en el Comupro, el ente que reúne a los intendentes del PRO. Aunque, como se encargó de contar un hombre que conoce los movimientos de ese grupo de jefes comunales, no son todos amarillos. “Hay varios partidos dentro de la Comupro: vecinalistas, del PRO, de fuerzas más chicas. Pero no todos son amarillos y menos macristas”, se encargó de resaltar el hombre. Lo cierto es que la noticia surgió con fuerza el jueves y es que se estaría armando un respaldo conjunto de estos intendentes para la lista que encabezan Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. “Tienen buena relación con la Provincia, están administrando y saben que los recursos no abundan. Es más, saben que no hay muchos condicionamientos por parte del ‘Gringo’ y por eso están ahí, a punto de salir a anunciar el respaldo de manera pública”, dijo el hombre que además contó de un Zoom con dirigentes de Horacio Rodríguez Larreta de este grupo de intendentes el viernes al mediodía. ¿Todo tiene que ver con todo?