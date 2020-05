Entre ríos de tinta y palabras, en apenas dos minutos animados, China se burló de la gestión que Estados Unidos hizo del coronavirus y se defendió de los ataques que le endilgan no haber avisado sobre la peligrosidad del covid-19. Y todo, con un corto que se hizo viral con personajes similares a los de Lego al que tituló 'Once Upon a Virus'

El corto, cuyo título en español es 'Había una vez un virus', utiliza figuras similares a Lego para representar a los dos países: Allí, guerreros enfermeros de terracota con mascarillas avisan a una despreocupada Estatua de la Libertad lo que está por llegar, hasta que finalmente esta sucumbe también a la enfermedad.

El enfermero chino dice que en diciembre advertía ya de "casos extraños de neumonía", información que la Organización Mundial de la Salud oyó: "Roger that" -'Entendido'-. En enero, China dice que descubren un nuevo virus y que es peligroso, y la estatua responde: "¿Y qué? Es solo una gripe".

Estados Unidos pone en duda el origen de la enfermedad, a pesar de que la propia OMS ya desmintió que el covid-19 fuera creado en un laboratorio, probando que tiene origen animal. Sin embargo, esta pandemia desató una fuerte tensión entre ambos países.

La animación fue publicada por la agencia oficial de noticias Xinhua de China. A medida que el guerrero emite advertencias sobre el virus y explica los efectos del brote en el país, la Estatua de la Libertad responde despectivamente y minimiza la gravedad de la enfermedad.

Y lo hace con frases que el mismo presidente de EE. UU., Donald Trump viene lanzando en diferentes conferencias de prensa, como: "No lleven mascarillas", "quedarse en casa es una violación de los derechos humanos", o "desaparecerá mágicamente en abril".

Finalmente, la Estatua de la Libertad comienza a ponerse roja de fiebre y le ponen suero: "Nos mintieron, no nos avisaron, dieron datos falsos", exclama. "Siempre estamos en lo correcto, aunque nos contradigamos", finaliza la estatua. "Eso es lo que me gusta de ustedes, los norteamericanos", remata el enfermero chino. "Siempre son muy consistentes".

Estados Unidos y otros países han acusado a China de engañar al mundo sobre la gravedad del brote de coronavirus y Trump incluso llegó a decir que cree que el manejo de China de la pandemia es una prueba de que Beijing “hará todo lo que pueda” para hacerle perder su candidatura a la reelección en noviembre.

La oficina de prensa de Lego se desentendió por completo de este video:

“No estábamos involucrados en hacer la animación de ninguna manera”, afirmó en un comunicado desde la firma Lego. En principio, el video fue publicado por la embajada china en Francia, en su cuenta de Twitter y luego la agencia china lo divulgó.

El polémico laboratorio de Wuhan, China, Instituto de Virología (AFP)

Con esta interacción caricaturizada y animada, China mostró la evolución y el manejo de la información sobre el brote desde enero hasta la actualidad. "Usen barbijos y quédense en casa", sostiene el enfermero, mientras Trump exclama lo contrario.

"Estamos construyendo hospitales de campaña ", cuenta a continuación el lego enfermero chino. "¡Son campos de concentración!" , responde el personaje que representa a los Estados Unidos. "La gripe desaparecerá mágicamente en abril", añade, negando la gravedad de la situación, en una clara referencia a las declaraciones de Trump.

Ya en marzo, el video muestra cuando la pandemia comienza a afectar gravemente a Estados Unidos. Un país que hoy lidera el triste ranking de mayor número de fallecidos: con 1.180,634 de contagiados confirmados de covid-19 y 68,934 muertos.