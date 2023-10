"Broken music" de Tristán, de Alfred, Lord Tennyson

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es “Broken music" de Tristán, del británico Alfred, Lord Tennyson:



«Amor libre —campo libre— amamos mientras podemos:

los bosques están en silencio, su música ya no existe:

la hoja está muerta, el anhelo se ha ido: nueva hoja, nueva vida:

los días de escarcha han terminado:

nueva vida, nuevo amor, para adaptarse al día más nuevo:

los nuevos amores son dulces como los anteriores:

amor libre —campo libre— amamos mientras podemos».



«Podrías haberte movido al compás de mi melodía,

no haberte quedado quieto. La creé en los bosques,

y escuché sonar tan verdadera como oro probado».



(Trad. Juan Arabia)

“El último torneo” es el décimo poema de Idylls of the King (1859), un proyecto que Alfred, Lord Tennyson (1809-1892) había considerado durante mucho tiempo (“sé más acerca de Arturo que cualquier otro hombre en la tierra”) y en el que se desarrolla ampliamente la leyenda del Rey Arturo desde el momento que se enamora de Guinevere hasta la ruina final de su reino. Tristán es un caballero que vive en los bosques, lugar donde terminan las jerarquías feudales, y predica el amor libre. Tennyson (esto no aparece en Le Morte D’Arthur de Sir Thomas Malory, su fuente predilecta de la leyenda) contrapone la melodía perfecta del reino de Arturo (el voto de amar a una sola doncella) con la “broken music” (música disruptiva) creada por Tristán. El pasaje se desarrolla en un salón de Camelot, una forma de tensó provenzal entre Tristán y Dagonet, bufón del rey. En el idioma original puede apreciarse mejor los recursos líricos particulares que individualizan esta “música disruptiva” con sus aliteraciones y rimas diferenciadas.