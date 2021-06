Decepción en un remate: un cuadro "barato" de Claude Monet se quedó sin comprador

Hace menos de un mes, un cuadro de Claude Monet se vendió en Sotheby’s de Nueva York por 70,4 millones de dólares. Sin embargo, hubo decepción en Francia, porque otra obra de dicho artista, se quedó sin comprador. Incluso, habiendo salido a subasta con un precio base de un 1,2 millones de dólares.

Muchas fotos, ningún comprador en el remate del cuadro "Dieppe", de Claude Monet..

“Aunque Monet es uno de los más grandes pintores franceses, sus cuadros casi nunca se subastan en Francia", dijo Aymeric Rouillac uno de los encargados de la subasta. "De los cuatrocientos cincuenta cuadros de Monet vendidos en todo el mundo desde 2010, solamente catorce , sin contar fragmentos y pequeños estudios, se vendieron en Francia. En general, los coleccionistas franceses que quieren comprar algunos tienen que viajar a Estados Unidos o Inglaterra.”

Unas 450 obras de Monet se remataron en el mundo pero si bien él era francés, solo 14 en Francia.

Por lo comentado por Aymeric Rouillac, “Dieppe”, el cuadro que Claude Monet pintó en 1882, “es una gran oportunidad para Francia". La pintura estuvo en la familia del artista después de su muerte y se presentó en público por primera vez en la Exposición del Centenario de Monet de 1940, en París. Después, estuvo en Estados Unidos unos cincuenta años. En ese tiempo, se exhibió tanto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) como en el Museo del Los Ángeles.

“Dieppe” es un lienzo de 60 por 74 centímetros. Monet lo pintó en febrero de 1882 mientras el artista, que viajaba por Normandía, se encontraba en esa ciudad. La obra muestra la entrada a Dieppe, con sus principales edificios civiles y religiosos envueltos en un halo de niebla. El puerto se puede imaginar al fondo. Aymeric Rouillac, su subastador francés, sometió la tela a un escaneado 5D, dijo que “los resultados son simplemente impresionantes y el lienzo está en muy buena forma. Los toques fluidos y vivos en tonos de azul se realzan con pinceladas verdes, amarillas y rojas”.

En mayo de 2021, "Le bassin aux nymphéas" ,de Claude Monet se vendió por US$ 70,4 millones.

Como sea, ni la puesta es escena de la subasta que se hizo en un castillo, ni el precio base de 1,2 millones de dólares sedujeron a comprador alguno, y “Dieppe” se quedó sin nuevo dueño. Este cuadro no está firmado por Claude Monet. Y Rouillac explicó el motivo: “Un artista firma cuando vende, y éste de su autenticidad no hay duda. El hecho de que no esté firmado, según su rematador, no fue lo que hizo fracasar la subasta.

Para Rouillac fue la pandemia que “impidió que compradores británicos, estadounidenses y chinos estuvieran en el remate o viajaran a ver antes la obra; nadie paga 1,2 millones de dólares viendo sólo una foto”. Por ahora, Dieppe seguirá en manos de su dueño, un coleccionista japonés. Hay intención de que el museo de esa ciudad francesa compre el cuadro de Claude Monet y se verá si un sponsor poderoso pone el dinero o se hace algún tipo de colecta entre varios.

CP