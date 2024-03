Líneas de perspectiva con un contenido emocional

La pregunta del libro para todo público (incluida las infancias) es sencilla, o al menos, de lejos parece serlo: ¿cómo es que, al mismo tiempo, lo pequeño puede ser grande y lo grande, pequeño? Visto de lejos se sienta junto al niño Paolo en el preciso instante en que descubre la perspectiva: gente que corre en círculos que ahora se ve de grande, a su lado, y que después se ve chica, o su abuelo, que ahora es grande, mientras que él es chico.

El dibujante Lucas Nine, un creador gigante en su inventiva visual, crea en la publicación de Limonero una perfecta oda a la idea de ver con asombro el mundo, y a la sensación de que el mundo hasta en sus más pequeños puntos puede conmovernos. Y definirnos.

Nine cuenta: “La génesis del libro tiene que ver con mis experiencias con mi hijo Francisco, cuando era más chiquito (ahora tiene 13 años). El lugar, aquel parque, te sugeria las ideas. Y tiene que ver con los diálogos que teníamos con mi hijo, antes y ahora (siempre fue un muchacho muy analítico, incluso de pequeño). Él se preguntaba cosas muy parecidas a las del protagonista del cuento: si un lugar se convierte en un punto cuando me alejo de él, ¿cómo voy a poder entrar a ese lugar después ? Es la idea de que vos te estás perdiendo algo en la perspectiva: las líneas básicas de la perspectiva con un contenido emocional”.

El niño Paolo, cuyo nombre intencionalmente saluda a Paolo Uccelo (dirá Nine: “un fanático absoluto de la perspectiva”) ilustra la sorpresa sobre el ordenamiento matemático del espacio, “en el sentido de que, cuando uno es chico, la distancia uno la percibe a flor de piel, quizás hasta como un elemento angustiante. La existencia está garantizada por ese elemento que puede atravesarnos y que es la distancia entre las cosas que están a los lejos o que se han ido con el paso del tiempo. Para que las cosas existan tiene que haber espacios. Volvemos a conceptos abstractos que tienen que ver con la enseñanza del arte, y ves que tienen una raíz existencial. La distancia es uno. Si no tenés distancia para moverte, no podés obrar, no tenés voluntad propia. En un momento del mundo, donde parece que todos tenemos que estar todo el tiempo en una especie de misma masa interconectada, la distancia es algo bueno también. La distancia te permite elegir”.

En su construcción, otra obra de su pincel seco (que usa tinta china dejando así las hebras y su recorrido en intencional evidencia) y que en diseño parece un objeto salido de una calidez nacida de la lógica como capacidad lúdica, Nine crea juegos generacionales. Nace entonces el recuerdo de otro Nine, Carlos, su padre, otro coloso del dibujo como bella arte popular: “fue un libro generado porque yo soy padre. Cuando entrás dentro de esas nuevas distribuciones de roles, y cosmogonías, también ves la distancia que te separa de algo que en un momento, estaba muy cerca tuyo, pero que en otro momento va y viene. El personaje del libro está basado en mi hijo, pero en cierta medida, como todos los personajes que hago, soy yo. Entonces, había un juego que se daba entre nosotros, que de alguna manera yo quería bajarlo al papel”.

El juego emocional con la perspectiva de “Visto de lejos”, cuya edición local conmueve al autor (acostumbrado a ser publicado afuera) es otra edición que comprueba a Nine y sus maravillosos puntos, esos que permiten sin ego y sí como puerta en un universo artístico lleno de perspectivas la existencia de este libro fuera de la norma. El mundo según Nine, los Nine, es un espacio donde la belleza corre la distancia a la par del corazón salvaje.