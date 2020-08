Tosqueras: una madre reclama justicia ambiental tras la muerte de su hijo

Hoy se cumplen seis años de la muerte inmune de Lautaro Aguirre Mora en una cantera crítica de Ponteveedra, partido de Merlo. La tarde del 17 agosto de 2014, entre un descampado con varias lagunas artificiales generadas por sacar tosca del fondo, se metió con sus amigos a refrescarse y jamás pudo salir. Esto sucede ya que en estos pozos, que parecen lagunas naturales, el suelo es pantanoso y el cambio de las corrientes de temperatura produce un efecto de abducción para quien se mete, que no le permite volver a salir a la superficie. Los bomberos lo encontraron horas más tarde, sumergido, ya sin vida. “Las tosqueras son las piletas de los pobres. Son trampas en las que ha muerto mucha gente”, se lamenta su madre, a seis años, en los que nadie se hace responsable de la muerte de su hijo.

“La muerte de Lautaro es un caso emblemático de injusticia ambiental; nos viene a decir una vez más que el mapa de la pobreza coincide con el mapa de la degradación ambiental. Y por esa razón, autoridades y empresas comprometidas se lavan las manos y miran hacia el costado“, asegura a PERFIL la reconocida socióloga Maristella Svampa.

Sin registro. El mayor problema es que no están tapadas, ni señalizadas, ni se advierte el peligro. Según informa Ninfa, tan solo en Florencio Varela, se contabilizaron 30 muertes. Según información de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) de 2018, se identificaron nueve emprendimientos activos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales dos no registran movimiento de suelo, lo que reduce el número de activos a siete. Hay 38 inactivos, de los cuales dos no se encuentran inundados, y 36 son sitios inactivos inundados (lo que se consideran “cavas críticas”). “Estos últimos son los que resultan más riesgosos por ser sitios atractivos para la población en busca de áreas recreativas, sobre todo en el período estival”, explican.

Marco legal. Realizar estas actividades en zonas rurales de la provincia, en la Cuenca Matanza Riachuelo, están limitadas en el marco de la causa judicial “Mendoza” . El Juez de Ejecución de la Causa, en el expediente “ACUMAR s/Ordenamiento territorial”, estableció la prohibición de la actividad en los siguientes términos: “no corresponde permitir la creación de nuevos emprendimientos de ese tipo, y debe exigirse un exhaustivo relevamiento y control en toda el área de la cuenca, a los fines de permitir agotar las tosqueras legales que actualmente existen y que fueran habilitadas en el pasado; como así también proceder a la regularización de las que corresponda y a la definitiva clausura de las ilegales.” (considerando 8 de la Resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes 28-12-2010 del expediente N° 21/09, caratulado: “ACUMAR s/ ORDENAMIENTO TERRITORIAL” de los autos principales Nº 01/09, caratulado: “MENDOZA, Beatriz Silvia y ots. c/ ESTADO NACIONAL y ots. s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado Nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

En la segunda etapa de ejecución de la causa, el Juzgado resolvió el levantamiento parcial de la prohibición para cuatro canteras. Así dispuso levantar la “medida decretada, en lo que respecta a los movimientos de suelos, ello en relación a la extracción del referido, para la obra pública: “Autopista Presidente Perón“, de la cantera “Pontevedra“, situada en el Partido de Merlo, así como en las adyacencias del Arroyo Cañada La Pantanosa, Arroyo Morales, Río Matanza“ (Resolución del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón dictada en fecha 17/02/2.013, en la causa C. MAR Nº 17/2005, caratulada: “ACUMAR s/ Ordenamiento Territorial”).

Justamente, un año después de esta normativa es que sucede la muerte de Lautaro.

Al respecto, Svampa agrega: “sucede lo de siempre, las ganancias se privatizan y los pasivos ambientales se socializan. El delito es doble: primero porque pasados 6 años nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de haber dejado esas tosqueras en estado de abandono. Segundo, si bien existe alguna regulación para lo que se saca de las tosqueras no lo hay para lo que se deja; no hay plan de cierre alguno y las tosqueras (que son numerosas en la pcia de Buenos Aires) se convierten en las "piletas mortales para los pobres" como dice Ninfa, esta madre luchadora que sigue pidiendo justicia por su hijo"

Según ACUMAR, los usos relacionados con la producción minera sólo pueden permitirse en zonas rurales de la Provincia, pero corresponde a los municipios, como responsable primario del ordenamiento territorial, regular este uso dentro de sus límites.

Ninfa continúa reclamando algo tan básico como que se cierren estas tosqueras y que se señalicen. “Siguen muriendo pibes y más ahora que en los alrededores hay barrios y hasta una calle que se llama Monte Dinero".