Tal Mitnick, el joven israelí encarcelado por negarse a combatir en Gaza: "Más violencia y más sangre no van a arreglar nada”

Gaza vuelve a ser un territorio dónde el conflicto y la violencia se transforman en el foco de las noticias internacionales.

El estado de Israel se encuentra, hoy, en un enfrentamiento directo contra la organización terrorista de Hamas, que actualmente controla Palestina.

Hace más de cuatro meses, el grupo armado palestino irrumpió en Israel y registró audiovisualmente la masacre que generaron a su paso. Ese 7 de octubre, las imágenes de la cruel matanza de 1200 víctimas israelíes, recorrió el mundo. A las personas fallecidas se le suman 239 personas secuestradas por los extremistas.

Ante la esperada ansia de justicia de un amplio porcentaje de la población, el gobierno israelí inició una operación militar que fue considerada "desproporcionada" por distintos organismos internacionales.

En Israel, el servicio militar es obligatorio. Y aunque los sucesos de octubre generaron una ola de patriotismo exacerbado, aún existen israelíes que se niegan a creer que el derramamiento de sangre es el único camino.

Uno de los casos que se conoció en estos días fue el de Tal Mitnick, de 18 años, que fue encarcelado por negarse a participar en la guerra. El joven israelí se presentó en lugar de reclutamiento, pero se resistió a empuñar armas. Durante una entrevista a la BBC, afirmó:

“Tomé la decisión cuando me di cuenta de que mi conciencia no me permitía tomar parte en las acciones y en las ideas contra los palestinos. No podía participar en la ocupación ni en un cuerpo que cree que la violencia es la manera de solucionar los problemas”.

¿De cuánto fue la condena por resistirse a participar?

Mitnick debió cumplir 30 días en una prisión militar, en la que debió seguir una ardua disciplina militar y realizar guardias prolongadas. Sin embargo, asegura que prefiere volver a vivir el castigo, antes que combatir en una "guerra absurda que solo provoca dolor innecesario". La semana que viene debe presentarse de nuevo y volverá a negarse a combatir.

Según el joven, el conflicto entre israelíes y palestinos, evidencia que su postura es acertada:

“Toda la violencia que hemos visto en los últimos 70 años no ha solucionado nada. Necesitamos cambiar y el único cambio que vemos es hacia más violencia. Más violencia y más sangre no van a arreglar nada”

Sin embargo, Mitnick aclara que ser pacifista no significa que apoya la violencia de Hamás. Por el contrario, la rechaza vehementemente:

"Los ataques fueron horribles y totalmente injustificados; todos en Israel han perdido a alguien más o menos cercano, pero no podemos permitir que ese dolor resulte en un sentimiento de venganza, no podemos permitir que el ejército haga lo que Hamás nos hizo a nosotros, no podemos dejar más familias en el dolor", afirma.

Además, afirma que existen muchos compatriotas que lo han tildado de traidor, pero eso no significa que sus opiniones no sean legítimas. "Cuando empecemos a buscar la paz, cuando el país realmente empiece a ver a los palestinos como seres humanos, será cuando lograremos tener seguridad", sentencia el joven israelí.

Mitnick podría huir de una segunda condena, alegando "problemas mentales". Sin embargo, considera que ese camino fácil, sería degradante para su integridad, porque sus convicciones no son una afección mental. Así mismo, considera que pronto muchas personas se sumarán a su postura: "Que el gobierno envíe a toda esa gente a morir por nada no va a traernos ninguna seguridad y estamos viéndolo con más soldados y civiles que mueren cada día. Hamás no se está debilitando. ¿Qué sentido tiene esta guerra aparte de la venganza?".