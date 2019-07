Apagón histórico: en 45 días definen cuál será la compensación a los usuarios

El ENRE se tomará 45 días para definir la multa que deberán pagar los responsables del "apagón histórico". Con el dinero de esas sanciones se compensará a los usuarios que fueron afectados en todo el país el 16 de junio.

Ayer miércoles 3 de julio, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, culpó a la transportadora de energía, Transener, por el fallo que dejó sin luz a la Argentina y zonas de los países vecinos.

El informe final sobre la responsabilidad en el apagón le llegará al organismo de control en un mes y medio y una vez analizada esa información, se establecerá de cuánto será la multa y si alguien más tendrá que pagar por ese corte masivo.

Cómo afectó el histórico apagón en la Argentina

Transener, sin embargo, aclaró que la empresa no cometió ninguna irresponsabilidad y dijo que la falla no se produjo por una falta de inversión. Lopetegui había explicado en la Cámara alta que el origen del corte estuvo en que se había desactivado una de las líneas que transportan la energía para hacer una reparación y que, en paralelo, no se habían ajustado los sistemas de alarmas.

Apagón en Argentina: para un medio italiano la red local es "obsoleta"

El funcionario anticipó que la multa puede ser de 400 millones de pesos. Transener es mitad de Pampa Energía y mitad del Estado. Sin embargo, el management es de los privados. Más allá de esto, Lopetegui dejó algunas incógnitas en su exposición en el Senado que, se supone, serían aclaradas con el informe final. El apagón histórico duró más de ocho horas. En algunos casos se prolongó por un día. Y cayó domingo, lo que no agravó la situación, porque había poca gente en la calle, en las autopistas y en los servicios de transporte público.

En desarrollo...