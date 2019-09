Aseguran que la desocupación se seguirá profundizando en el tercer trimestre

Durante la jornada de ayer se conocieron los datos de empleo del segundo trimestre, que mostraron un nuevo deterioro: la desocupación trepó al 10,6% en el segundo trimestre del año, un punto porcentual por encima de igual período del año anterior y se trató de la cifra más alta bajo la gestión de Mauricio Macri y también la más elevada de los últimos 13 años. Pero, lo que es peor, pareciera que las cosas lejos están de mejorar.

Según el economista jefe de Fundación FIEL, Juan Luis Bour, cuando se conozcan los números del tercer trimestre de este año -es decir, el que estamos cursando- el desempleo habrá crecido: "Básicamente, porque la economía no se está recuperando. Tercer y cuarto trimestre van a tener un nivel de actividad más bajo, así que el empleo difícilmente crezca. El pico debería ser el tercer trimestre", anticipó el economista en el programa radial La Mirada Despierta, que se emite por Continental.

Por otra parte, Bour añadió: "Hay una incertidumbre muy pronunciada por la situación actual y por la demora en definir cómo se sigue. Incertidumbre que se manifiesta de manera muy concreta en que hay una contracción crediticia y, por lo tanto, es desarrollar una actividad económica".

Siguiendo esa línea, el analista afirmó: "Se hace difícil la actividad normal de exportación e importación. Se hace difícil, en general, realizar transacciones. Por ejemplo comprar y vender viviendas". También advirtió que "tendremos un escenario de alta inflación por mucho tiempo".

Ante la consulta de si ve que la posible llegada de Alberto Fernández al poder genere temores, Bour respondió: "Genera una enorme incertidumbre que no haya una definición clara. En este contexto deberían tomarse definiciones muy rápidas, porque si no, vamos a tener una recesión muy larga".

Al respecto, puntualizó: "No podemos estar en una situación de virtual default, no podemos seguir con desequilibrios si nadie nos presta y no se pueden mantener en ascuas a los que mueven la economía. La economía se mueve por el sector privado, no por el sector público".

