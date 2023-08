El aumento del piso del impuesto a las Ganancias que anunció este jueves el ministerio Economía deja en claro que desde agosto sólo pagarán el tributo aquellos que cobren remuneraciones superiores a los $700.875, al tiempo que se definió que las escalas suban un 35%, de manera retroactiva a enero de este año.

De esta manera, el monto base que regía hasta ahora para pagar Ganancias era de $506.230, por lo que abarcaba a 1.015.000 de trabajadores.

A partir de esta última suba, 300.000 de dicho grupo de más de 1 millón dejarán de pagar el impuesto, al tiempo que 715.000 tendrán una reducción en la carga tributaria por el aumento retroactivo de las escalas.

Según el especialista en impuestos Patricio Urretaviscaya, Gerente Tax & Legal de SMS Buenos Aires la medida beneficia -ante todo- a los trabajadores que posean un sueldo bruto de hasta $700.875 debido a que dejarían de pagarlo y en segundo lugar, tendría un beneficio adicional en los trabajadores que posean un sueldo bruto entre el rango de $700.875 y $808.101 en tanto podrían computar una deducción especial incrementada.

Urretaviscaya añadió a PERFIL que "esta medida tendría previsto un incremento de la escala utilizada para el cálculo del Impuesto a las Ganancias del orden del 35% por lo cual beneficiaria a todos los trabajadores en relación de dependencia que tributan el impuesto a las Ganancias.

"Es importante mencionar que la actualización de la escala seria retroactiva al mes de enero 2023", señaló..

En cuanto al beneficio que plantea una medida de este tipo, el tributarista explicó que "ayuda a recomponer la posición salarial de los trabajadores formales que se ven afectados continuamente con el incremento de los precios por el contexto inflacionario que nos encontramos atravesando", dijo y agregó que por otro lado, "intenta que se genere un efecto positivo en la economía con el incremento del consumo por parte de los trabajadores formales".

Aumento de las escalas y cuándo es la devolución de lo retenido

Tal lo dispuesto, el nuevo piso establece que no deberá abonar el impuesto los trabajadores cuya remuneración bruta no supere los $700.875.

Para aquellos casos en los que la remuneración bruta supere los $700.875 pero resulte inferior o igual a $808.101, neta de $670.723, se computará una deducción especial incrementada.

Vale considerar que lo retenido de más de enero a julio se devuelve al empleado en dos cuotas mensuales con los salarios de agosto y septiembre de 2023

¿Cómo realizar el cálculo del Impuesto a las Ganancias?

Para el cálculo de la retención mensual del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, asociadas al trabajo, se parte del sueldo bruto, que se define como la totalidad de las retribuciones remunerativas y no remunerativas a los efectos previsionales. Se debe tener en cuenta que no se contemplan como ganancia los viáticos, las Asignaciones Familiares, el material didáctico, la Movilidad, los Ex Combatientes.

A la remuneración gravada luego se le restan los aportes a la Jubilación, Obra social, y Ley 19032 (PAMI) y las deducciones generales, entre las cuales se encuentran las cuotas médico asistenciales, las prima de seguro, los alquileres, y las donaciones entre otros, para obtener así la ganancia neta .

A este concepto se le restan el mínimo no imponible, la deducción especial, y las cargas de familia para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto sobre la cual se aplican las tablas para realizar el cálculo de la retención correspondiente.

La CGT, a favor del aumento del piso de Ganancias

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este jueves la medida "de alivio fiscal" tomada por el gobierno en tanto permite "defender el bolsillo de los trabajadores".



"La CGT respalda la medida de alivio fiscal para trabajadores y trabajadoras tomada por el ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria Sergio Massa", puntualizó la central obrera en un comunicado difundido esta mañana.



En el texto, los dirigentes sindicales explican que "esta decisión, que modifica el piso y las escalas para el cálculo del mal llamado impuesto a las ganancias en forma retroactiva a enero de 2023, impactará a partir de este mes en los ingresos de más de un millón de trabajadores y trabajadoras, liberando directamente del pago a trescientos mil trabajadores".



Apenas conocida la noticia, la CGT añadió que la central "valora el esfuerzo realizado por el Ministerio de Economía y el Gobierno".

