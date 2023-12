Este miércoles 20 de diciembre es un día clave para el gobierno Nacional en tanto sucederán varios hechos determinantes, entre ellos las marchas de las organizaciones sociales para conmemorar la fecha, en el primer despliegue de fuerzas de los movimientos piqueteros. Además, se conocerá el texto del maxi DNU que prepara el gobierno para la "desregulación" de leyes de la economía y como tercer punto, la primera licitación de deuda de Economía bajo la administración de Luis Caputo.

Respecto de la licitación, el Ministerio de Economía ofrece tres bonos en pesos, dos de ellos atados a la variación del índice de precios. El instrumento a licitar que integra el Programa de Creadores de Mercado es una Letra del Tesoro a descuento con vencimiento el 18 de enero.

Emisión de deuda vs emisión de pesos: economistas explican las diferencias

A ese título se le suman otros dos que no forman parte del Programa y que son un Bono ajustado por CER (inflación) más una sobre tasa del 4,35% a pagar el 24 de febrero del 2025; y otro de características similares, pero con un adicional del 2% y vencimiento previsto para el 9 de noviembre del 2026.





Vale considerar que la recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15.

Pero en esta oportunidad, los ojos están puestos en la Letra de Tesoro a descuento y sobre ella mostraron sus apreciaciones algunos analistas financieros consultados por PERFIL.

Diferencias entre Letras de Liquidez y Letras de Descuento

El Lic. Gastón Lentini resumió la diferencia entre Leliq y Ledes en forma sencilla.

"Mirá, son gente de la misma familia. Las letras de este miércoles, existieron anteriormente y se defaultearon con el macrismo. Esas mismas letras dieron origen a las Leliq. Todos son bonos por igual, con distintas condiciones, más largas o más cortas, pero siempre ofrecen una tasa cierta a quien las compra", reconoció.

Por su parte, la economista Elena Alonso, Directora de Emerald Capital Global también se retrotrajo a lo que pasó en el 2015 para explicar las diferencias entre los instrumentos

Cómo nacieron las Leliq y cómo "desarmar la bomba"

"Las LEVACs eran emitidas por el Central y las LECAPs por el Tesoro. Lo que están haciendo es la misma estrategia de dejar que el Central financie para que pase a financiar el Tesoro Nacional", indicó.

Además, Alonso expresó que las Leliq no pueden ser compradas por individuos (son sólo para los bancos), mientras que si pueden serlo las letras.

"¿Qué han empezado a hacer con esta bola? Como se sabe, ya no hay tantas Leliq, hay más pases y quieren también que se trasladen a otros tipos de instrumentos, con lo cual empezaron a sacar estas letras", detalló.

¿Conviene invertir en las letras de descuento?

"Mi mayor miedo es que esto termine de la misma forma que terminaron en el macrismo, porque hoy lo que estamos haciendo es volver a emitir letras para desarmar las Leliq. Entonces, es como un 'déjà vu', por ponerlo en estos términos", anticipó el Lic. Gastón Lentini

Respecto a invertir en estos bonos indicó: "Para el que le interese entrar hoy en las letras que está licitando mi recomendación es que no lo haga, porque están licitando una letra que le va a pagar 15% mensual cuando tenemos una inflación cercana al 25% o 30%. Entonces, si bien le va a dar más tasa que la que le paga un plazo fijo o al banco más que lo que le paga hoy un pase remunerado, termina perdiendo poder de compra porque la inflación va a licuar la ganancia que obtenga", aconsejó.

¿Cuál es hoy la mejor inversión de corto plazo?

Sin embargo, Elena Alonso mostró una mirada más complaciente con estas nuevas-viejas letras y las diferenció del dinero a plazo.

"A diferencia de un plazo fijo o hacer otra inversión, es que las podés vender cuando quieras. Hoy es la licitación, pero el que no entra en la licitación, va a poder entrar después al mercado secundario, como cualquier título o acción. Entonces, como hoy no se sabe a qué condiciones van a salir (se estima un 15% mensual) no es mala la estrategia de esperar en estos días a ver cómo salen, cómo realmente se empiezan a vender en el mercado", dijo.

"Si bien puedo tener una ventaja de entrar hoy a la licitación por la tasa, por el precio, a lo mejor me conviene esperar un poquito. Entonces, no está mal esperar a entrar en secundario y no en esta misión primaria por las condiciones. Y ahí ver", aconsejó.

¿Lede o Lecer?

Entre la letra de descuento y la ajustada por inflación (Lecer) Alonso que es asesora y educadora financiera recomendó: "Por ahí es más conveniente la Lecer porque es la que más se va a acercar a cubrir esa inflación del peso en ese corto plazo. Ahora, si vos me decís tres meses en pesos, yo me siento más cómoda estar en activos atados al dólar", consideró.

Sin embargo, también acercó su postura para quienes no salen del dinero a plazos. "En vez de estar en un plazo fijo UVA por ahí les conviene estar en una letra que ajusta por inflación, por la liquidez que tiene. Si bien no puedo pre-cancelar algo, es mejor por el riesgo que está asociado detrás que está todo el tema de los pases y las Leliq y de los balances de los bancos", adelantó.

¿Sirve comprar Ledes?

Nicolás Olivé Duran, analista financiero de Rudolph indicó que en el contexto actual, el BCRA prorrateó Leliqs. "Esto no es ni más ni menos que tomar menos pesos de los que el mercado le ofreció (bancos). Esos pesos deben buscar un lugar a donde ir. La emisión de la LEDE será de 2 Billones de pesos y se espera que el libro este sobre ofertado, es decir que se ofrezca colocar muy por encima de ese monto, logrando una tasa de corte menor a la estimada en un principio en 15%", analizó.

En esa línea argumental sumó: "las ultimas estimaciones (basándonos en lo que cerró ayer la Lecer) nos dan una indicación mas cercana al 11% que al 15% mencionado por algunos hasta hace pocas horas.

En conclusión indicó que desde la consultora en la que trabaja entienden que la inflación le ganará al billete. "Por esto lo ideal sería invertir en plazo fijo UVA. Los puntos negativos de estos son el poco volumen que se puede colocar en estos instrumentos", analizó.

En el tren de encontrar otras posibilidades de inversión para los pesos detalló: "Luego tenemos los bonos CER, pero si miramos las cotizaciones vemos que están muy 'caros' en términos de paridades y se tornan no convenientes a estos niveles".

Y agregó: "Los instrumentos a tasa fija como esta Lede o Lecer son los que quedan para colocarse de forma pasiva apostando a que la devaluación del dólar sea menor a la tasa que ganamos por la Lede. Nuestro punto de breakeven colocándonos en Ledes es un tipo de cambio en dólar MEP de $1.033 por USD, es decir una suba del 8.20%, desde el cierre de ayer 19 de diciembre", sumó.

Finalmente, Olivé Duran expresó que también existen otras alternativas que son mas complejas, como los lanzamientos cubiertos en opciones, el armado de sintéticos entre bonos dollar linked y futuros de rofex, que arrojan tasas superiores (entre 170 y 200%); pero reconoció que necesitan un seguimiento y una comprensión mayor. "No son estrategias tan pasivas como la colocación en Ledes o en plazos fijos", argumentó el analista financiero.