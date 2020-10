El dólar oficial empezó a acelerar pero se mantienen las dudas de los exportadores

El dólar blue tocó ayer un récord de $ 150 en el debut de la nueva estrategia del Banco Central de abandonar el mecanismo de devaluación uniforme de lento deslizamiento, por un esquema donde “el ritmo de depreciación se adecuará en forma gradual a las necesidades de la coyuntura”.

La divisa trepó así $ 3 tras el anuncio de medidas que buscan alentar la liquidación de exportaciones para generar divisas y fortalecer las reservas.

Sin embargo, la presión no cedió, y la entidad monetaria vendió ayer entre US$ 150 y US$ 200 millones, estimaron en el mercado. El stock de reservas brutas finalizó en US$ 41.254 millones, con una caída diaria de US$ 116 millones.

En este marco, el dólar mayorista cerró a $ 76,95, una suba de 70 centavos, diez veces más del ritmo que mostraba hasta ahora, y la brecha con el blue asciende a 94,9%.

Por su parte, el dólar minorista para la venta en promedio se ubicó en $82,43, o sea un alza de $1,63 contra el jueves, y el dólar ahorro quedó en $136,03.

Valores en alza.

Financieros. A su vez, la cotizaciones financieras, el CCL y el MEP que operaron durante la rueda con alzas de hasta 3%, cerraron en baja. El CCL quedó en $145.75, un descenso de 14 centavos. En el mercado cuentan que se observó una venta en el bono AL30 que “por la postura, no es de un privado”.

“No se pudo determinar si fue el BCRA o la Anses, pero lo bajaron sobre el final de $150 a $145”, comentaron en dos fondos de inversión.

Para el vicepresidente del Central, "la gente que apostó al peso siempre perdió"

Impacto. Para los analistas, el paquete de medidas “llega tarde”, y es “insuficiente” para incentivar la liquidación de exportaciones del campo, frenar la caída de reservas, y reducir la brecha cambiaria.

No obstante, evaluaron que el cambio de estrategia del BCRA va en la “dirección correcta” pero que el éxito dependerá del ritmo de devaluación que convalide. En ese sentido, una analista estimó en off que antes de fin de año un dólar oficial que se ubicara “entre $100 y $120 podría ser suficiente, y con eso que puedan volver a subir las retenciones sin que putee el campo porque es más competitivo”.

Por su parte, el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano calculó que el tipo de cambio de convertibilidad ampliada, en el que a la base monetaria se le suma el total de LELIQs, sería de $137.

Fernando Baer, de Quantum Finanzas, juzgó que “no hay incentivo real para liquidar porque la baja de 3 puntos en la retención de soja no es representativa, el exportador del grano recibe $ 52 por dólar, y esto es una mejora de $2,5, no hace la diferencia con un dólar libre en $ 150, hay una brecha muy alta”.

“Ahora si el BCRA en octubre acelera la devaluación a 10%, eso junto con la baja de retención, ahí mejora la ecuación para que haya un incentivo adicional. Los dólares paralelos van a bajar si combinas suba de tasas, movimiento más rápido de devaluación del oficial, y generas algo de oferta, mientras no tengas esas tres cosas es difícil”, señaló.

Guido Lorenzo, de LCG, criticó que “las medidas llegan tarde, no hacía falta esperar a tener reservas líquidas negativas, si son suficientes o no, dependerá del ritmo de devaluación, la brecha la bajas de dos formas, que baje el paralelo, que no pudieron, o que suba el oficial, el blue ya está en $150, la brecha se va a calmar si el oficial se mueve más rápido que el blue”.

Las 5 medidas que tomó el Banco Central sobre compra de dólares, yuanes y tasas

Para Matías Rajnerman, de Ecolatina, “las medidas tienen un impacto acotado y llegan tarde” aunque consisderó que abondonar el crawling peg “es bueno para darle menos previsibilidad a un mercado, le puede dar volatilidad al tipo de cambio que en este contexto es algo deseable”.

El economista de Epyca, Martín Kalos acordó “es una medida interesante, bien usada es una herramienta más para que la entidad permita movimientos del cambio oficial sin generar zozobra, y que ayude a reducir especulaciones”.

Para Eduardo Fracchia, economista del IAE Business School, la cosecha se mantiene en los silobolsa. “La brecha cambiaria es más importante que las retenciones para incentivar a los productores”, remarcó.

Brechas para el dólar (2019-2020)

Señales. Martín Vauthier, de Eco Go, sostuvo que “faltaron señales en el ámbito fiscal que es el más importante para enfriar las expectativas y conseguir una baja en la brecha. El aumento del déficit fiscal es lo que està atrás del excedente de pesos que es el combustible que presiona sobre la brecha y las reservas del BCRA, con lo cual es importante dar señales de que ese déficit se va a achicar más rápido, y que se irá cerrando el grifo de emisión monetaria”.

En sintonía, el economista Fernando Marull evaluó que “son medidas cosméticas, no cambia nada, no hubo señales de ajuste fiscal, ni de que va reducir la emisión monetaria en los próximos meses.

Más de la mitad de compras para ahorro fueron rechazadas

Con el endurecimiento del cepo anunciado a mediados de septiembre, a lo que se sumó esta semana la novedad de que los empleados de empresas que solicitaron el ATP para el pago de sueldos no podrán comprar dólar ahorro, se redujo drásticamente el universo de personas habilitadas para adquirir el billete verde en el mercado oficial con fines de atesoramiento. Y eso quedó en evidencia en el arranque de octubre cuando se renueva el cupo mensual de US$ 200.

Según comentaron fuentes del sistema financiero, en el primer día del mes compraron 200 mil personas, y más de la mitad de los pedidos recibidos fueron rechazados. En las pantallas explican que no está autorizado por la nueva normativa del Banco Central, o que primero debe demostrar el nivel de ingresos.

En uno de los bancos más grandes, comentaron a PERFIL que en el primer día del mes, cuando se concentra la mayor demanda “se realizaron 38 mil ventas por US$ 6,6 millones, lo que representaron el 51% del total de 74 mil consultas efectuadas al BCRA”, mientras que en igual fecha de septiembre se habían vendido 20,3 millones”.

En esa entidad, al cierre de ayer, el balance de los dos primeros días de octubre arrojó que “se vendieron en total US$ 10,4 millones de dólares” en tanto que en igual lapso del mes anterior “esas mismas ventas de moneda extranjera sumaron 30,3 millones de dólares”

“Se vendió un tercio de lo que fue en septiembre”, enfatizaron.