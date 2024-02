Cristian Girard, titular de ARBA: "Habrá ganadores de estas políticas económicas y los vamos a ir a controlar"

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, afirmó que ARBA será “inflexible” con la evasión de sectores de alta capacidad contributiva, a los que acusó de querer licuar sus deudas con el fisco ante una “tendencia hiperinflacionaria” del país. Dijo que es necesaria una reforma tributaria, pero alertó que una ley impulsada por el Gobierno nacional podría ser “regresiva”, en línea con las modificaciones que se aplicaron durante la gestión del expresidente Mauricio Macri,

En una entrevista exclusiva con PERFIL, el funcionario y mano derecha del gobernador bonaerense afirmó que Axel Kicillof “no busca un posicionamiento político superestructural, como dirigente de oposición”, pero le advirtió al presidente Javier Milei que, si su actitud “va a ser confrontar y atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a tener una dificultad política importante”. “Se está comprando un problema, más que una solución”, lanzó.

- ¿Cómo proyectaste la gestión ARBA en este 2024, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la Provincia y un complejo contexto nacional?

- Al igual que en 2019, fue fundamental para pensar cómo encarar el desafío de la gestión, sentarme a hablar con Axel (Kicillof), entender cuál era su visión, su programa y sus necesidades, respecto de qué tenía que hacer la agencia. De 2019 a 2023, veníamos de un contexto particular, proyectamos otro contexto distinto. Hoy las cosas han cambiado, estamos ante un quiebre institucional y político, un quiebre de etapa. Si bien, es una continuidad en muchas cosas que venían ocurriendo en la economía desde que asumió (Mauricio) Macri y nos condujo a una crisis de sobreendeudamiento externo, agravando muchos problemas que tenía la economía por falta de divisas entre 2011 y 2015, pero que cambió cualitativamente al problema económico, y lo convirtió en otra cosa; ahora, a eso se suma un quiebre político, institucional, donde se agudiza la crisis de la democracia, la crisis de representación política. Y en ese contexto, además, este es un gobierno que nos plantea un cambio de etapa, donde aparentemente uno de los antagonismos que busca explotar el presidente es entre la Nación y las provincias.

- ¿Ese antagonismo de Milei con los gobernadores anticipa un escenario de conflictividad?

- Sabemos que se viene una crisis económica deliberadamente buscada por la política económica de Milei, que cree que la crisis con inflación es un paso necesario para solucionar los problemas de la economía nacional, con lo cual nosotros no coincidimos, porque sabemos que esos programas de recesión y de crisis impactan sobre las finanzas del gobierno provincial, de manera negativa, por un doble camino. Por un lado, los recursos que se coparticipan, por la estructura tributaria argentina, dependen fuertemente de la actividad económica, e IVA y Ganancias, son impuesto que, si la actividad económica cae, va a haber una caída en la recaudación; y, por lo tanto, va a tener menos recursos. Es decir, una economía que sea achica, para la provincia de Buenos Aires es un gobierno que tiene menos recursos por el lado de la coparticipación. Y, por el otro lado, por el lado de los impuestos provinciales. Ingresos Brutos es el impuesto principal, no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias, y depende de la actividad económica. Con lo cual, un programa económico que genera una recesión, genera a la vez una caída en la recaudación provincial. Entonces, estamos preparándonos, como plantea el gobernador, para años de estrés financiero, de caída de los recursos tributarios de origen provincial, y de origen nacional, por el propio programa económico de Milei.

- ¿Entonces, cómo se preparan para la gestión 2023-2027, en términos de recaudación?

- Lo que nos pide el gobernador, en línea con ese contexto, es que seamos muy creativos; pero, además, tenemos que redoblar esfuerzos, ser intransigentes con la falta de cumplimiento tributario, sobre todo, en los sectores de alta capacidad contributiva. Es decir, combatir la evasión y formalizar la actividad económica, pero fundamentalmente redoblar esfuerzos en atacar la evasión de los sectores que tienen capacidad contributiva y tienen los recursos para especular con no cumplir con el pago de los impuestos y después beneficiarse con la licuación de esas deudas, en un proceso de clara tendencia hiperinflacionaria, como el que estamos viviendo, que esperemos que no deriven en un descontrol, pero que claramente va a hacer funcionar a estrategias de incumplimiento tributario para licuar las deudas.

ARBA descubre en Nordelta un moderno edificio de oficinas corporativas que los desarrolladores habían declarado como baldío

- ¿Y la Provincia cuenta con herramientas para detectar esas evasiones?

- Hemos invertido recursos para renovar tecnológicamente la agencia, para reforzar la capacidad de control y de fiscalización; tenemos una ley impositiva que trabajamos con todo el equipo económico, con Producción y con Hacienda, pensando en el contexto que se viene y en reforzar la progresividad de la estructura tributaria, a partir de fortalecer los impuestos patrimoniales que tienen escalas más progresivas y evitar la pérdida de recaudación de esos tributos, para que están menos asociados al ciclo económico y más asociados a la riqueza de los dueños de esos patrimonios. Y, por otro lado, buscar que no se desplieguen maniobras de evasión de parte de los sectores concentrados y los que más tienen.

- ¿Ven que hay un sector que no va a sufrir la crisis económica?

- Acá va a haber ganadores de estas políticas económicas. No es cierto que pierdan todos, va a haber sectores que van a ganar. A esos sectores tenemos que ir a controlar. Y tenemos que tener leyes que nos permitan captar parte de esos recursos que se están apropiando en esta redistribución del ingreso que está haciendo Milei. Y, por otro lado, tenemos que tener leyes progresivas que busquen fortalecer la recaudación de impuestos patrimoniales no asociados a la actividad, para tratar de depender menos del ciclo económico. Porque lo que se viene es un ciclo económico de achicamiento recesivo y de crisis para la economía nacional, y también para la economía de la Provincia de Buenos Aires.

- ¿Hay algún tipo de parámetro sobre cuánta evasión pueda llegar a haber en esos sectores?

- En líneas generales, el incumplimiento o la falta de pago en los impuestos patrimoniales oscilan entre el 25% y el 30% Es decir, el nivel de cumplimiento es del 70% a 75%. En general, cuando desplegás políticas de cobranzas, de regularización de las deudas, ¿qué herramienta tenés? La cobranza coactiva, en donde contactás al contribuyente, tratás de traerlo, explicarle que tiene planes de pago y le das las herramientas para que se pongan al día. Y si eso no surte efecto, emitís un título ejecutivo y judicializás el reclamo. El paso posterior, si queremos profundizar, endurecer esa gestión, es proceder a realizar embargos. Cuando vos desplegás ese tipo de estrategias, a los que menos tienen les impacta más, porque perciben un riesgo más grande. Es decir, se asustan rápidamente cuando la agencia de recaudación le dice, listo, te hago un juicio. Esto es como cuando te llevan una carta de documento, la gente no sabe, se asusta y resuelve el problema. Ni hablar si le embargás la cuenta, porque le complicas la vida, ya que no tiene cinco empresas para usar la cuenta de otra empresa. Le embargaste la cuenta bancaria y le complicaste la vida a un comercio, una pyme familiar, ni hablar a un contribuyente particular. Entonces ahí tenés una reacción rápida.

- ¿El sector con más recursos sigue un patrón similar?

- No. Porque pueden desplegar otras estrategias. No se asustan con que vos le mandes la deuda a juicio. Tienen tiempo, tienen los recursos. Pagan un contador, pagan un estudio jurídico, tienen otros vehículos societarios para seguir generando ingresos, más allá de que quizás vos le estés reclamando a través de un juicio una deuda asociada a determinados bienes. Entonces, pueden implementar otras estrategias. En estos cuatro años que pasaron, lo que hicimos fue fortalecer la capacidad de inteligencia fiscal, simplificar y aminorar la carga impositiva en los sectores medios y los sectores bajos, para que sea más fácil cumplir en términos de lo que implica el esfuerzo económico, pero también simplificar el cumplimiento tributario en cuanto a cuánto tiempo le tienen que dedicar a pagar los impuestos. Es decir, que cada vez sea más simple y más fácil. Y, por otro lado, reforzamos la capacidad tecnológica de la agencia de control, por ejemplo, los metros cuadrados construidos que no se declaran, pero también con el procesamiento de datos y de información que surgen a través del cruce de información con otras instituciones y otros organismos. Además, a través de la información que nos dan los regímenes de recaudación que gestiona la agencia, que permite tener una capacidad predictiva sobre el comportamiento evasivo de determinados sectores.

- Se notó una hiperactividad en operativos contra personas que tienen alta capacidad económica

- En realidad, es una continuidad y una profundización de lo que ya veníamos haciendo. Es decir, veníamos mostrando que estábamos teniendo capacidad, que íbamos a ir afinando el control sobre determinados sectores. Bueno, listo, se acabó lo que se daba. Vamos a ser realmente intransigentes con los sectores que se están evadiendo. Por ejemplo, es la primera vez en la historia que ARBA secuestra embarcaciones deportivas, yates. Embarcaciones que tienen una valuación de mercado de $30 millones, para arriba. Gente que tiene un patrimonio de USD 500.000 flotando en el agua y no te pagan el impuesto. Bueno, le vamos a secuestrar la embarcación. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un Renault Logan, que tiene un departamento, que paga el impuesto al día; y, otra gente que tiene esa capacidad económica, tiene capacidad contributiva, tiene un bicho flotando en el agua de USD 500.000, y especula con no pagar el impuesto hasta que yo tenga que ir a buscar para que lo pague.

- ¿Qué lograron con esta nueva etapa de fiscalización?

- Hicimos un operativo la semana pasada. Ya habíamos hecho un operativo el año pasado para aumentar la declaración y el registro de esas embarcaciones, que no estaban declaradas y no estaban pagando el impuesto. Ahora, el paso siguiente fue secuestrar las embarcaciones que tengan deudas que sean el 30% de las cuotas vencidas sin pagar. Y les dimos una opción: les retenemos la embarcación con una faja, con 24 horas para pagar la mitad de la deuda, y comprometerse a pagar la otra mitad dentro de 10 días. O pagar el 100% de la deuda. En todos los casos, logramos que aquellos titulares de embarcaciones que retuvimos y que podrían ser secuestradas, paguen el 100% de la deuda. Entonces, evidentemente, tenemos que mostrar una actividad fuerte con estos sectores que están evadiendo, y mostrar vocación de que, si no pagan y no cumplen, aplicar la máxima pena, la máxima dureza de nuestras competencias conferidas por ley.

- ¿Ese será el plan de ARBA para este sector?

- Intransigencia con los que no cumplen y tienen capacidad económica para cumplir. Porque tienen todas las facilidades para cumplir con las obligaciones tributarias. Incluso tienen planes de pago para financiar en 24 cuotas deudas del año corriente. O sea, que tienen todo a disposición para cumplir. Si no cumplen es porque están desplegando estrategias de incumplimiento para especular con beneficiarse con una licuación de la deuda o lo que fuera. Tenés un auto de alta gama, tenés una embarcación deportiva, te construiste una casa en un barrio cerrado, sos una megacorporación que hiciste un edificio de 10.000 metros cuadrados, y no lo declararás para especular, te vamos a caer, Las multas van a ser tremendamente duras. Y si no pagaste hasta acá, vas a tener que pagar la deuda en el momento o dentro de 10 días. Esa es la línea de inflexibilidad con la evasión de sectores de alta capacidad contributiva. Va a ser lo que marcará esta etapa. Es una continuidad de lo que hicimos, pero ahora endureciéndonos en el combate a la evasión de esos sectores.

- Hablaste de ley impositiva en la provincia de Buenos Aires, y hoy en el contexto reformista que plantea el Gobierno nacional, se instaló también la idea de una reforma tributaria a nivel nacional ¿Existe esa necesidad?

- Siempre que se hable de reformas tenés el riesgo de que la reforma caiga para el lado regresivo ¿Hace falta una reforma tributaria en Argentina? En Argentina y en el mundo hace falta. Hace falta coordinación internacional y una agenda de reformas tributarias que reviertan las tendencias de las últimas décadas, que lo que están haciendo es generar una polarización social creciente, cada vez más grande; que está desestabilizando la gobernabilidad, a nivel global. Tenés superricos que son cada vez más ricos; tenés una economía en crisis, y en el medio de esa crisis desde 2008, la gente viviendo cada vez peor y los ricos siendo cada vez más ricos. Eso es una tendencia insostenible, porque pone en crisis al sistema. Y al poner en crisis al sistema, empieza a estar en riesgo la propia propiedad. Si la injusticia crece y los ricos son cada vez más ricos, y los gobiernos simulan que hacen cosas, pero en realidad siguen empeorando las condiciones de vida de la gran mayoría, mientras los ricos son cada vez más ricos. Y bueno, en un momento la cosa se complica. Ya vimos en otras épocas de cambio social que terminaron con revoluciones. Entonces, me parece que también los anticuerpos del sistema tienen que dar una reacción a esto, porque si no es ingobernable.

- ¿Y si eso no sucede o se aplica una reforma regresiva?

- Más temprano que tarde se va a generar el clima político para llevar a cabo esas reformas tributarias, para revertir esas tendencias de los últimos años. Y en ese marco, Argentina, por supuesto, necesita una reforma tributaria, porque es cierto que la presión impositiva es muy alta sobre la clase media y sobre los trabajadores. El problema es convencer a la clase media y a los trabajadores de que hay que eliminar los impuestos, porque la presión tributaria es muy alta, pero después llegar al Gobierno con esa propuesta, entrar a hacer una reforma tributaria con esa línea y salir de esa discusión con leyes más regresivas, donde la clase media sigue pagando un montón de impuestos, los trabajadores siguen sufriendo una carga fiscal muy alta, pero los ricos pagan menos, como pasó con Macri, quien hizo una reforma tributaria. ¿Qué hizo? Les bajó los impuestos a las Ganancias a las grandes corporaciones, le dio un montón de beneficios fiscales, y bajó el impuesto a la riqueza, que es bienes personales. ¿Y qué pasó con el IVA? ¿Y qué pasó con el impuesto a las Ganancias que pagaban los trabajadores? Creció la carga fiscal. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con eso. Por supuesto que es necesaria la discusión y, eventualmente, hacer una reforma tributaria, pero que redistribuya mejor las cargas, donde los estados se financien cobrando impuestos a los que más tienen, a las rentas extraordinarias, y además que esos recursos se usan bien. Esa es la otra parte que es fundamental discutir. Esto no es sólo una cuestión de impuestos. ¿Cobrar impuestos para qué?

- IVA e Impuesto a las Ganancias son dos puntos que están en discusión, ya que algunos gobernadores han planteado la necesidad de contar con esos recursos, ¿qué postura tenés ante este debate?

- Lo de IVA ya se discontinuó, la devolución dejó de hacerse. Esos ya son recursos que el Gobierno, que llegaba con un discurso anti impuesto, de "yo me corto un brazo antes de subir un impuesto”, llegó y lo primero que hizo fue discontinuar una política que reducía el cobro de un impuesto al consumo, como es el IVA. Entonces, primero te marca ahí una contradicción en la postura del Gobierno. Y después, tratando de dar marcha atrás con la reforma que se llevó a cabo en el impuesto a las Ganancias, en relación a los altos ingresos. También contradictorio con el discurso que lo lleva a Milei a ser presidente: llega con un discurso, hace lo contrario, y dice que tiene legitimidad y que lo votaron para eso. Pareciera ser que hay como un divorcio entre lo que proponía en la campaña, lo que venía a hacer y lo que efectivamente está haciendo. ‘Vamos contra la casta’, ‘la casta tiene miedo’, ‘le vamos a cortar todo, va a pagar el costo del ajuste’, eran promesas, pero los que están pagando el costo del ajuste son los que tienen que volver a pagar el IVA, los sectores que se están viendo perjudicados por las políticas de Milei. Son discusiones que hay que ponerlas en el marco general de una reforma tributaria integral. Vos podés tener una posición, pero es necesario discutir el rediseño integral de la cuestión tributaria.

Otra cosa que hizo Milei fue subir el Impuesto País 10 puntos para generar más recursos tributarios, mientras licúa el gasto, para después mostrar que tiene un equilibrio fiscal ¿Para qué estás recaudando? Si vos recaudas para triplicar la asistencia social o aumentar el seguro de desempleo, o invertir en hacer obra pública, que genera de empleo y con el efecto multiplicador, a través del consumo de esos trabajadores, la inversión de esas empresas, genere más empleos en la economía, y eso mueve la rueda del crecimiento económico, es una cosa. Ahora, si estás haciendo todo eso para pagar los servicios de la deuda, mientras ajustás a los jubilados, a los trabajadores estatales, a los perceptores de las transferencias sociales, es tremendamente regresivo. No sirve para discutir los impuestos por separado. Creo que hay que discutir el rol del Estado en general. Entonces, tenemos que discutir qué tipo de Estado queremos. Ellos vienen con una predica antiestatal de achicamiento y, prácticamente, destrucción del Estado. Pero, mientras tanto, siguen cobrando impuestos o aumentan los impuestos. ¿Para qué? Para cumplir con los acreedores financieros, sobre todo internacional. Eso es lo que hay que poner en discusión. Acá se está llevando a cabo un ajuste que transfiere recursos, el Estado está siendo un vehículo de esa transferencia de recursos, y esos recursos están yendo del pueblo argentino, de los trabajadores, de los jubilados, de los desocupados, de los precarizados y de los ahorristas, ¿y a dónde está yendo eso?, a los acreedores financieros internacionales. Es muy claro. Entonces, no sirve de nada discutir los impuestos por separado. Hay que discutir integralmente cómo resolveremos esa disputa, ese conflicto distributivo que está abierto en Argentina.

- Hablabas de ganadores y perdedores en este modelo, ¿podés identificar quiénes son esos actores económicos y productivos?

- Cualquier gran empresa argentina que no dependa 100% del mercado interno en la generación de rentabilidad se está viendo beneficiado por las medidas que está tomando Milei, con una caída bestial de los salarios, que es una reducción del coste salarial monumental; la devaluación, que abarata en dólares los costos nacionales para esas empresas; y, después, aquellos que tienen plena libertad para disponer, primero de la producción para exportar sin límites, sin cupos, sin restricciones o planificación económica para garantizar el abastecimiento interno; y, después, los exportadores, porque están accediendo a un tipo de cambio, a una expectativa de que el tipo de cambio sea cada vez más alto. Esos sectores exportadores que están transnacionalizados y que el mercado local no es el motor de la generación de ingresos, son los grupos económicos que están siendo beneficiados claramente por las medidas de Milei. Atrás de esos vienen actores que buscan un reformateo institucional de la Argentina para flexibilizar la fuerza laboral todavía más, para habilitar prácticas empresarias que conducen a la denominada uberización de la economía, es decir, predatorias. El saqueo no es sólo de nuestros recursos naturales, es también depredatorio en términos de la fuerza laboral. Vienen a pagar la fuerza de trabajo por debajo del valor y eso va a impedirle a la clase trabajadora sostener su nivel de vida. Es decir, vienen a empobrecer a la clase media.

- ¿Y cómo se consigue?

- Con una flexibilización laboral que permita introducir estas prácticas precarizantes a empresas como Pedido Ya, como Rappi como Uber, que operan desde guaridas fiscales, que dejan muy poco en términos de pago de impuestos, porque despliegan políticas de optimización fiscal, con entramados societarios offshore, que impiden que el Estado recaude lo que tiene que recaudar. Pero que además desconocen su rol de empleadores, porque esas plataformas dicen que no emplean a nadie, sino que los socios que venden viajes en Uber son empresarios, no son trabajadores y dicen que lo que hacen es juntar las puntas. Entonces, se niega la relación laboral, y al negarse la relación laboral también se desvirtúa la actividad económica de la empresa, porque pareciera ser que no está generando ganancias por esa actividad, lo que hace muy difícil exigirle que pague impuestos a las Ganancias acá, porque no tiene domicilio fiscal. Toda una serie de prácticas que lo que hacen, en definitiva, es atacar la capacidad de los Estados de recaudar, porque no pagan impuestos o pagan lo mínimo que pueden. y precarizan la fuerza laboral. Esos también son ganadores del programa de Milei y son los que están impulsando las reformas, aun cuando de ahí derive un desprestigio de la política, porque a ellos no les importa mejor para ellos. Y, por último, los acreedores financieros internacionales, que lo que necesitan es que los y las argentinas consumamos menos, para que quede un excedente mayor, que garantice el repago de la deuda y, al mismo tiempo, que el Estado nacional garantice los recursos fiscales para poder cumplir con el con el servicio de esa deuda, es decir, pagar los intereses y, eventualmente, pagar el vencimiento de capital o haber saneado la financiación para volver a acceder al mercado y refinanciar el vencimiento de las cuotas de capital que vaya teniendo, que es como funcionan las finanzas globales Entonces, mantenernos endeudados, con una tasa de interés alta para seguir sacándonos recursos a través del canal financiero y la deuda externa. Esos son los grandes ganadores.

- ¿Qué alternativa se proponen desde la oposición?

- Nosotros tenemos que discutir el rediseño de un programa económico, para que no sea el costo de cumplir con los acuerdos financieros que tomaron los gobiernos anteriores el empobrecimiento de los trabajadores y la clase media argentina. Esa es la gran discusión que tenemos: una crisis de sobre endeudamiento externo y una falta de divisas para hacer frente a ese sobre endeudamiento externo. En ese contexto, nosotros tenemos un Gobierno que cree que para resolver ese problema de falta de divisas lo que tiene que hacer es ajustar al pueblo y hacerlo atacando al pueblo con políticas públicas regresivas. Desde nuestro punto de vista eso es erróneo, porque lo que hace esa política económica y esas políticas públicas de redistribución del ingreso es empeorar la crisis externa en lugar de mejorarla.

Una cosa es el equilibrio fiscal y otra cosa es el equilibrio externo. Lo que necesitamos es un puente, hasta que maduren muchas de las inversiones estratégicas que se fueron llevando a cabo en Argentina para generar un superávit comercial externo que nos permita pagar esa deuda; y, mientras tanto, los acreedores tienen que entender que no podemos transitar ese proceso con más crédito internacional si el costo de ese crédito internacional es que la gente viva peor, porque no están dadas las condiciones para seguir presionando las condiciones de vida de la clase media y los sectores populares. Ya está transitando una crisis hace muchos años el pueblo argentino. Esos son los ganadores. Está claro quiénes son los que están siendo atacados con esas políticas y lo que hay que discutir es cómo revertirlo.

“Todavía no tenemos una caída de la recaudación en términos reales y tuvimos un aumento en Ingresos Brutos”

- Los intendentes están preocupados con la caída de recaudación. Si una familia tiene que elegir entre comer y pagar impuestos, lo primero que va a rescindir es la parte impositiva. ¿Están hablando con los intendentes, para ver cómo va a impactar esta cuestión y qué estrategia utilizar?

- Yo la verdad que todavía no hable con ningún intendente que me manifestara que estaba cayendo la recaudación municipal. Por el momento, no es algo que me estén manifestando, que me hayan manifestado ningún intendente. Sí preocupación por lo que viene. Estamos trabajando en fortalecer los convenios de cooperación y colaboración entre municipios y ARBA para reforzar la fiscalización, para simplificar el cumplimiento, para la armonización tributaria, que es algo necesario en este contexto. Pero todavía no he tenido contacto de intendente diciéndome ya me está cayendo la cobrabilidad. De hecho, enero, en términos de recaudación para la provincia de Buenos Aires, fue un mes todavía de recaudación real positiva. Todavía no tenemos una caída de la recaudación en términos reales y tuvimos un aumento en Ingresos Brutos. Sí en febrero ya vamos a ver, con la caída de las ventas que se está registrando entre el 25% y el 30%, una caída de la recaudación que va a ser también una caída de los ingresos coparticipados a los municipios y ahí, imagino, que tendremos este tipo de planteos y conversaciones con los intendentes. Por el momento, yo no tuve ningún planteo de inquietud respecto de la caída de la recaudación de parte de los intendentes.

- La figura de Axel Kicillof es la voz disonante más importante que tiene el peronismo en la gestión y, de algún, modo sufre y va a sufrir las políticas que pueden llegar a venir de parte del Ejecutivo Nacional ante estas diferencias. ¿Cómo lo ves al gobernador enfrentando esta situación y teniendo ese desafío?

- Axel fue reelegido por 45% en la provincia más grande de Argentina, que representa un porcentaje elevado del padrón nacional, con un mandato. Fue reelegido con un mandato popular por la mayoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires. para seguir haciendo y profundizando las políticas que desplegó en los primeros cuatro años. Cualquier decisión del Gobierno nacional de asfixiar financieramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires es un ataque, no al gobernador, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y es un ataque a la democracia, porque, así como a él lo eligieron presidente, a Axel lo eligieron gobernador, con un programa también muy claro. Axel fue a una campaña donde explicó lo que hizo y por qué estaba pidiendo el voto para seguir siendo gobernador, y la gente lo valió en las urnas. También tiene que ser inteligente el presidente en saber leer eso. No es que perjudica a Axel Kicillof no enviar recursos de la Nación a la provincia de Buenos Aires. Perjudica a los bonaerenses y las bonaerenses, que tienen que acceder a la salud pública, a la educación pública, que necesitan seguridad, que necesitan que le asfalten la cuadra de la casa, que circule bien el transporte público, que mejore el sistema de transporte público para moverse e ir al trabajo, para su vida cotidiana, que necesita cloacas, agua potable. Todo eso, que es una expectativa de la gente que lo vota al gobernador, se pone en tensión si el Gobierno nacional despliega una política de asfixia financiera al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No es a Axel, es al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo ahí lo veo a Axel, siendo muy claro respecto de las implicancias que tiene este error de parte del gobierno nacional de polarizar con los gobernadores, que no es una discusión superestructural. Si el Gobierno nacional decide antagonizar con los gobernadores, en realidad lo que está haciendo es antagonizar con los y las argentinas, que viven en las provincias. Como el otro decía Axel, no hay un territorio exclusivo nacional donde viven argentinos y después hay territorios provinciales donde viven los bonaerenses, los santafesinos, los riojanos, los santiagueños, los misioneros, los chubutenses. No, son todos argentinos que viven en esas provincias. Entonces, si la política del gobierno nacional va a ser de confrontar con los gobernadores, y eso perjudica a los habitantes de esas provincias, lo que está haciendo es atacar a los argentinos. Entonces, tiene que recapacitar el Gobierno nacional en esa visión política.

- ¿Será Kicillof, como dicen muchos dirigentes del peronismo, uno de los líderes en la reconstrucción del peronismo?

- Axel no busca un posicionamiento político superestructural, como dirigente de oposición. Axel es el gobernador de la provincia más grande, de mayor peso de la Argentina, con el 40% de la población, 50% de la industria, 40% de las exportaciones. La provincia de Buenos Aires es fundamental en el concierto nacional. Si la actitud del Presidente va a ser confrontar y atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a tener una dificultad política importante, porque los gobiernos tienen que revalidarse en las urnas. Se está comprando un problema más que una solución. Tendrá que recapacitar y entender que, además, la provincia de Buenos Aires, solidariamente en el régimen de coparticipación, aporta más de lo que recibe y eso está bien; pero, entonces, tiene que tener un gobierno nacional que entienda todas las necesidades que hay en el territorio de la provincia de Buenos Aires y que el gobierno provincial necesita recursos. Si no, no cierran los números, pero no los números fiscales, sino de cómo gobernar un país y un territorio. Hay que garantizarle a la población el acceso a determinados bienes y servicios públicos. Si no lo haces, estás fallando como gobierno.

