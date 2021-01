Hacia fin de mes, el Gobierno profundizará las negociaciones con el Fondo Monetario

El Gobierno le dará más celeridad a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional a partir de la última semana de enero, tras la asunción de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, con un claro objetivo de llegar a un acuerdo sólido, sin dar pasos en falso como ocurrió en la gestión anterior y suscribir un convenio que sería por un período de siete a diez años de plazo como máximo.

Así lo comentaron a Perfil fuentes de Casa de Gobierno, quienes remarcaron que el diálogo sigue muy fluído y permanente con los técnicos del organismo multilateral, pero admiten a la vez que las conversaciones se profundizarán una vez que asuma el nuevo gobierno estadounidense.

También consideran que en la última semana de enero es muy factible que funcionarios del gabinete económico conversen con Janet Yellen, quien asumirá con Biden como nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos.

Yellen fue titular de la Reserva Federal y ha sido una persona que mantuvo siempre un diálogo muy fluído con Joseph Stiglitz, el premio Nobel y catedrático de la Universidad de Columbia, de quién el ministro de Economía, Martin Guzmán, ha sido su discípulo.

Piden que el FMI frene acuerdos con Argentina por la existencia de un "plan de impunidad"

Otra fuente de gobierno le comentó a Perfil que el objetivo es un acuerdo de facilidades extendidas en el cual se fijen metas “abolutamente cumplibles”, en un período determinado, sin tener que “exprimir con proyecciones y compromisos que el país después no puede lograr y genera así más incertidumbre y desconfianza”.

La referencia del funcionario era precisamente a los incumplimientos de la Argentina con el FMI durante la década de los noventa y principios de los 2000 y luego durante la gestión anterior, donde el convenio stand by suscripto tuvo que ser modificado tres veces.

Por eso, el objetivo es fijar una pauta de reducción del déficit fiscal que lleve un camino paulatino, y que busque hacia el mediano plazo el equilibrio, aunque por el momento no se pudo avanzar mucho más allá del compromiso para que este año cierre con un desequilibrio que se ubique entre 4,0 y 4,5 por ciento del PBI.

Para seguir delineando ese convenio de facilidades extendidas, no se descarta que dentro de un mes venga nuevamente una misión del FMI a Buenos Aires a continuar con todo el trabajo técnico y analítico del mismo.

Eso llevaría a que los distintos elementos que contemplaría el convenio de facilidades extendidas podría estar consensuado en otro mes más de conversaciones aproximadamente, hacia mediados o fines de marzo.

A partir de allí se estima que quizás a principios o mediados de abril se elevaría ese acuerdo al directorio del Fondo Monetario, para que lo trate y su eventual posterior aprobación.

FMI, acuerdo social y estabilidad macro, la agenda oficial para el primer trimestre

“El punto esencial es que tanto a la Argentina como al Fondo le interesan llegar a un acuerdo lo antes posible. A nuestro país para despejar dudas y refinanciar los 45 mil millones de deuda que tomó el gobierno anterior y al FMI para establecer un esquema en el cual puede empezar a recuperar semejante monto”, resumió otro de los funcionarios del gobierno.

Algo de esto mismo ya sido esbozado por el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, en el último fin de semana.

“Hay que trabajar en un acuerdo con el FMI que refleje la voluntad de la Argentina. No hay que apurarse. La conveniencia sería cerrar el acuerdo con el Fondo antes del punto del Club de París a fin de mayo. Eso no implica que tengamos que apurarnos. Lo importante es hacer este proceso bien. No vemos una urgencia”, destacó Chodos en un reportaje radial.

El funcionario comentó que “el diálogo se paró un poquito los días de fiestas, pero es continuo el intercambio con el Fondo. La semana que viene empezaremos con más intensidad el intercambio entre Economía y distintas áreas, como el Banco Central para incrementar el intercambio de información y análisis (en forma virtual)”.

“El plan plurianual va a ser definido por la Argentina y luego esos elementos se van a incorporar al programa, no al revés. Una cosa es tener una proyección racional del uso de recursos y otra, los procesos de ajuste. Nosotros no vamos a disminuir 13% las jubilaciones como pasó en 2001. Ajuste es lo que se hizo en 2001, lo que se intentó hacer en el período de Dujovne y sabemos cómo terminó”, agregó Chodos.

LR